لبنان

محاضر ضبط في هذه المنطقة.. مولدات مخالفة تحت طائلة القانون!

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:14
قامت مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد عامر بساط ، استكمالا لاعمالها الرقابية ، وبناء لتعليمات وزير الاقتصاد بما خص متابعة ملف مولدات الاشتراك، بتنظيم 7 محاضر ضبط بحق مولدات الاشتراك العاملين في نطاق منطقة حلبا ، وذلك لمخالفتهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط ، الصادرة عن وزارة الطاقة. (الوكالة الوطنية)
بعد مخالفة التسعيرة الرسمية.. 5 محاضر لأصحاب مولدات جنوبًا
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
أمن الدولة يواصل جهوده في ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
