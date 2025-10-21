محاضر ضبط في هذه المنطقة.. مولدات مخالفة تحت طائلة القانون!

24
لبنان
Lebanon 24
21-10-2025
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت مصلحة
الشمال
في
وزارة الاقتصاد
عامر بساط
، استكمالا لاعمالها الرقابية ، وبناء لتعليمات
وزير الاقتصاد
بما خص متابعة ملف مولدات الاشتراك، بتنظيم 7 محاضر ضبط بحق مولدات الاشتراك العاملين في نطاق
منطقة حلبا
، وذلك لمخالفتهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط ، الصادرة عن
وزارة الطاقة
. (الوكالة الوطنية)
