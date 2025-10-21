Advertisement

لبنان

سلام ترأس اجتماعا للجنة التحول الرقمي

Lebanon 24
21-10-2025 | 12:23
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للجنة التحول الرقمي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء  طارق متري وزراء المالية ياسين جابر ، الصناعة جو عيسى الخوري ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ، الاقتصاد والتجارة  عامر البساط ، الداخلية والبلديات احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج ، الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ،وامين سر اللجنة سامر حدارة اضافة الى عدد من المعنيين.
وجرى البحث في التطوير الرقمي ومشروع الهوية الرقمية الموحدة.
رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء

نواف سلام

نائب رئيس

الخوري

الحجار

