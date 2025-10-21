Advertisement

لبنان

بعد تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري.. "الأمن" يكشف تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
21-10-2025 | 12:50
صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة- البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

تناقلت في الآونة الأخيرة مواقع التّواصل الاجتماعي خبرًا يتعلّق بتسريب صور لجوازات سفر وفد دبلوماسي من الجمهورية العربية السورية، كان قد حضر الى لبنان بتاريخ 17-09-2025.
 وبنتيجة المتابعة من قبل مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات، تبيّن انه بالتاريخ المذكور أعلاه، واثناء وصول الوفد الى معبر المصنع الحدوديّ، وفي خلال قيام دورية تابعة لمجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية من فوج أمن السّفارات بتسهيل دخول الدبلوماسيين الى الاراضي اللبنانية، أقدم أحد العناصر على تصوير المستندات التي بحوزة الوفد بحضور موظفين من السفارة، وأرسلها الى زميله في الدورية لتسريع انجاز المعاملة الإدارية، والتي تبين لاحقًا انها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.


بعد التوسّع بالتحقيق في الواقعة، تبيّن أنّ العنصر الثاني أقدم على ارسال نسخة من هذه المستندات الى آمر مجموعته السّابق الذي كان قد فُصل إلى قطعة أمنية أخرى، فيما أقدم الاخير بدوره على ارسالها الى أحد المدنيين، ومن ثم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.


تمّ توقيف آمر مجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية السابق، في حين تُرك العناصر والمدني لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء، وتمّ اتّخاذ التدابير المسلكيّة المُشدّدة بحقّ العناصر المخالفين.
