لبنان

هل ينتظر لبنان منخفضًا جويًا أم "بين تشرين وتشرين صيف تاني"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2025 | 13:00
Doc-P-1432283-638966735324463959.jpg
Doc-P-1432283-638966735324463959.jpg
يُكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال تأثر لبنان بمنخفضات جوية قوية تحمل معها الأمطار والثلوج، لكنّ الواقع المناخي يبدو مختلفًا في الوقت الراهن.
فقد أوضح رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، محمد كنج لـ"لبنان 24"، أن البلاد تقع حاليًا تحت تأثير مرتفع جوي يساهم في استقرار الطقس ودرجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذا المرتفع سيستمر بالهيمنة حتى نهاية الشهر الجاري.


ورجّح كنج أن يتأثر لبنان في اليوم الأخير من الشهر بمنخفض جوي، إلّا أن فاعليته ستكون محدودة، موضحًا أن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا، يقابله برد نسبي ليلاً.


وأكّد أنّه حتى 30 من الشهر الحالي لن تهطل أي أمطار، فيما قد تبدأ التغيّرات الجوية اعتبارًا من 31 الشهر، على أن تبقى المنخفضات الفعّالة غائبة حتّى مطلع تشرين الثاني.


وختم كنج بالإشارة إلى أن هذه الحالة تعبّر عن المثل الشعبي المعروف: "بين تشرين وتشرين صيف تاني".
المصدر: "رصد" لبنان 24
