غدًا.. هذا ما سيحصل في نفق العدلية

لقوى الامن الداخلي، أنّه "بتاريخ يوم غد 22-10-2025، ما بين الساعة 10:45 والساعة 11:30، سيتم إقفال مسرب واحد من نفق العدلية، تزامنًا مع الزيارة الميدانية التي سيقوم بها مبعوث ، لتفقّد مشروع إنارة النفق المذكور من خلال مشروع الإجراءات البلدية المتكاملة والمستدامة SIMA".وطلبت من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.