لبنان

غدًا.. هذا ما سيحصل في نفق العدلية

Lebanon 24
21-10-2025 | 12:58
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "بتاريخ يوم غد 22-10-2025، ما بين الساعة 10:45 والساعة 11:30، سيتم إقفال مسرب واحد من نفق العدلية، تزامنًا مع الزيارة الميدانية التي سيقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لتفقّد مشروع إنارة النفق المذكور من خلال مشروع الإجراءات البلدية المتكاملة والمستدامة SIMA".
وطلبت من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

الأمين العام

مديرية ال

