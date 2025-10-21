Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:01
Doc-P-1432305-638966773701042509.png
Doc-P-1432305-638966773701042509.png photos 0
قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده "قد نتحرك من جانب واحد ضد حزب الله والعواقب ستكون وخيمة".
وأضاف مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن "الحكومة اللبنانية تتردد في التحرك ضد حزب الله".

وأوضح  أن "حزب الله زاد من وتيرة بناء قوته شمال الليطاني". (العربية)
