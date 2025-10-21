وزير الزراعة يطمئن: مخزون السمك في لبنان مستقر رغم التحديات

نشر نزار هاني عبر حسابه على منصة "اكس"، صوراً عن لقائه فريق عمل سفينة الابحاث التي تعمل على التقييم الدوري لمخزون السمك في بالتعاون بين والفاو واللجنة العامة للمصايد في (GFCM) والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، وعلّق قائلاً: "المخزون السمكي في لبنان جيد رغم كل التحديات التي تواجه بحرنا المتوسطي. وهذا التقييم يتم للمرة الرابعة ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٥".

