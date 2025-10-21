Advertisement

لبنان

وزير الزراعة يطمئن: مخزون السمك في لبنان مستقر رغم التحديات

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:10
Doc-P-1432312-638966779663539892.png
Doc-P-1432312-638966779663539892.png photos 0
نشر وزير الزراعة نزار هاني عبر حسابه على منصة "اكس"، صوراً عن لقائه فريق عمل سفينة الابحاث التركية التي تعمل على التقييم الدوري لمخزون السمك في لبنان بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو واللجنة العامة للمصايد في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، وعلّق قائلاً: "المخزون السمكي في لبنان جيد رغم كل التحديات التي تواجه بحرنا المتوسطي. وهذا التقييم يتم للمرة الرابعة ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٥".
البحر الأبيض المتوسط

المجلس الوطني

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

البحر الأبيض

مجلس الوطني

التركية

التركي

