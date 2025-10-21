23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ
البرلمان
التركي
تمديد مشاركة الجيش التركي في قوة
الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
"يونيفيل"، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام الثلاثاء.
Advertisement
وانضمت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ آذار 1978 في
جنوب لبنان
على الحدود مع
إسرائيل
.
وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.
ونص الاقتراح على الآتي: "نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة" فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم "سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 تشرين الأول 2025". (المملكة)
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمم المتحدة: دول تركيا والأردن وقطر ومصر أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمم المتحدة: دول تركيا والأردن وقطر ومصر أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة
22/10/2025 03:10:35
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: نريد من روسيا أن تسعى نحو خفض التصعيد لا تمديد الصراع
Lebanon 24
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: نريد من روسيا أن تسعى نحو خفض التصعيد لا تمديد الصراع
22/10/2025 03:10:35
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع في نيويورك للقاء ترامب والمشاركة في أعمال الأمم المتحدة
Lebanon 24
الشرع في نيويورك للقاء ترامب والمشاركة في أعمال الأمم المتحدة
22/10/2025 03:10:35
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جمود داخلي والعين على المشاركة اللبنانية في قمة الدوحة واجتماعات الامم المتحدة
Lebanon 24
جمود داخلي والعين على المشاركة اللبنانية في قمة الدوحة واجتماعات الامم المتحدة
22/10/2025 03:10:35
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
رجب طيب أردوغان
الأمم المتحدة
طيب أردوغان
جنوب لبنان
البرلمان
إسرائيل
المملكة
رجب طيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
16:51 | 2025-10-21
21/10/2025 04:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية
Lebanon 24
الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية
16:49 | 2025-10-21
21/10/2025 04:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:32 | 2025-10-21
21/10/2025 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس تزيل تعديات على الأملاك العامة في عدة مناطق
Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس تزيل تعديات على الأملاك العامة في عدة مناطق
16:09 | 2025-10-21
21/10/2025 04:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع عند تقاطع الصالومي وسقوط قتيل
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع عند تقاطع الصالومي وسقوط قتيل
16:07 | 2025-10-21
21/10/2025 04:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:51 | 2025-10-21
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
16:49 | 2025-10-21
الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية
16:32 | 2025-10-21
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:09 | 2025-10-21
شرطة بلدية طرابلس تزيل تعديات على الأملاك العامة في عدة مناطق
16:07 | 2025-10-21
بالفيديو... حادث سير مروّع عند تقاطع الصالومي وسقوط قتيل
14:49 | 2025-10-21
السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24