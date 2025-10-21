تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان

Advertisement

أقرّ تمديد مشاركة الجيش التركي في قوة الموقتة في "يونيفيل"، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام الثلاثاء.وانضمت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ آذار 1978 في على الحدود مع .وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.ونص الاقتراح على الآتي: "نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة" فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم "سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 تشرين الأول 2025". (المملكة)