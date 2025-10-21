Advertisement

لبنان

تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:01
أقرّ البرلمان التركي تمديد مشاركة الجيش التركي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل"، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام الثلاثاء.
وانضمت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ آذار 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.

ونص الاقتراح على الآتي: "نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة" فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم "سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 تشرين الأول 2025". (المملكة)
