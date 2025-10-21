Advertisement

لبنان

الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:49
A-
A+
Doc-P-1432373-638966875199108106.png
Doc-P-1432373-638966875199108106.png photos 0
شارك البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في لقاءٍ جامع بدعوة من سفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا جزار وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف، بحضور بطاركة الكاثوليك في لبنان، وسفراء دول، ونواب من البرلمان الإيطالي، وأبناء الجالية اللبنانية في إيطاليا.
وتخلّل اللقاء كلمات ترحيب من صاحبي الدعوة، وألقى البطريرك الراعي كلمة شكر قال فيها: "يسعدني أن أهنئ إيطاليا بسفراء لبنان الجدد والذين نفتخر بهما، يمثلان بخبرتهما أجمل صورة عن لبنان، كما نفتخر بجاليتنا اللبنانية الإيطالية ودورها الفاعل في وطن جديد احتضنهم بمحبة".
 
وأضاف: "اليوم نحن نعيش الغبطة معكم بقديسنا الجديد المطران الشهيد مالويان، فكلما هيمنت ظلمة الأرض، سطعت علينا أنوار السماء بقديس جديد".
 
وختم بتحية إلى "رئيس جمهوريتنا اللبنانية العماد جوزف عون، على كل ما يقوم به لأجل تطمين اللبنانيين أن الحرب انتهت وابتدأت مساعي ورشة الإعمار".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24