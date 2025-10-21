الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية

Advertisement

شارك البطريرك في لقاءٍ جامع بدعوة من سفيرة لدى إيطاليا كارلا جزار وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف، بحضور بطاركة الكاثوليك في لبنان، وسفراء دول، ونواب من ، وأبناء الجالية في إيطاليا.وتخلّل اللقاء كلمات ترحيب من صاحبي الدعوة، وألقى البطريرك كلمة شكر قال فيها: "يسعدني أن أهنئ إيطاليا بسفراء لبنان الجدد والذين نفتخر بهما، يمثلان بخبرتهما أجمل صورة عن لبنان، كما نفتخر بجاليتنا اللبنانية ودورها الفاعل في وطن جديد احتضنهم بمحبة".