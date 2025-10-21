Advertisement

لبنان

التفاوض مؤجل ولبنان امام خيارين

Lebanon 24
21-10-2025 | 22:26
كتب الان سركيس في" نداء الوطن":مشاكل كثيرة عالقة بين لبنان وإسرائيل، وفتح رئيس الجمهورية جوزاف عون بابًا للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل، وناقش هذا الملفّ مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أبقى الموضوع عند الميكانيزم في محاولة لفرملة الاندفاعة، ولا يملك الأخير وحده سلطة التقرير، بل يحتاج إلى موافقة «حزب الله»، و»الحزب» ينتظر الضوء الأخضر من إيران لأنها تدير سياسته وفق مصالحها.
بعد كل حرب تحصل، تجرى عملية تفاوض وهذا ليس جديدًا، أما القول إن الموضوع مع إسرائيل مختلف لأنها دولة عدوة، فهذا أمر غير منطقي، لأن الحروب بين الدول تحصل بين الأعداء وليس بين الأصدقاء، وحروب ألمانيا وفرنسا التي أشعلت الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت فاتورتها باهظة من حيث قتل وجرح ملايين البشر وتدمير قلّ نظيره هو الأكبر في تاريخ البشرية.
ولا ينسى أحد كيف فاوض «حزب الله» إسرائيل عبر وسطاء ألمان لاسترداد الأسرى، وكيف كان برّي، وكيل «حزب الله»، المفاوض الرئيسي مع الأميركيين وألزم الدولة اللبنانية بالتخلي عن خطّ 29 البحري والتراجع إلى خطّ 21، لأن مصالح «الحزب» وإيران كانت تقضي بتقديم هدايا لإسرائيل.
يختلف الوضع اليوم، «حزب الله» معزول داخليًا وعربيًا وغربيًا، وفي وضع لا يحسد عليه، لذلك لا يستطيع التحكّم بمسار المفاوضات، وإذا كان بري وكيل «الحزب» يحاول عرقلة المفاوضات، إلا أن وجود رئيس جمهورية يتحدّث مباشرةً مع الأميركيين والأوروبيين سيفقده دوره الذي اطلع به أثناء التفاوض على الحدود البحرية، وبالتالي، سيحتكر عون حق التفاوض وفق المادة 52 من الدستور، وهو وإن كان يتشاور مع برّي وسلام والوزراء، إلا أنه يملك وحده هذا الحق، وهذا الأمر يدفع «الثنائي الشيعي» إلى محاولة عرقلة أي مفاوضات غير مباشرة، لأنهم لأول مرّة لن يتحكّموا بمسار التفاوض.
ومن جهة ثانية، لا تزال الأمور  في بداياتها، فلبنان يريد بدء إسرائيل عملية الانسحاب وإرسال رسائل إيجابية وتطمينية لم تصل لكي ينطلق مسار التفاوض غير المباشر، ومن دون ضمانات أميركية لا يمكن السير بهذا الموضوع، إذ لا يمكن للبنان البدء بالعملية من دون امتلاكه أوراق قوّة في يده.
ولا يستطيع لبنان الذهاب أكثر في العناد حتى لو أراد «حزب الله» ذلك. وكان موقف الموفد الأميركي توم برّاك  واضحًا وكأنه رسالة تحذير أخيرة للبنان من مغبّة رفض التفاوض، ما يعني إطلاق يد إسرائيل للتصرّف وهذا يعني عودة الحرب وتعريض البلد للتدمير.
أمام المسؤولين اللبنانيين فرصة جديدة لإنقاذ الوضع، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق عون الذي يعرف خطورة الوضع وإلى أين سيذهب في ظل سياسة «الحزب» وبري، والكلام الأميركي مع رئيس الجمهورية يحمل دلالات مهمّة، المطلوب نزع سلاح الميليشيات وعلى رأسها «حزب الله»، والانطلاق نحو عملية سلام جديدة تأتي في سياق اتفاق غزة، فهل يذهب لبنان إلى تفاوض الشجعان أو يبقى «حزب الله» مسيطرًا على القرار ويفتح باب الحرب واسعًا أمامه؟
