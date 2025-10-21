فضل شاكر امام محكمة الجنايات اليوم

Advertisement

كتبت" الشرق الاوسط": يمثُل الفنان اللبناني ، اليوم الأربعاء، أمام رئيس في ، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي معه، في الدعوى التي أقامها ، أحد مسؤولي "سرايا " التابعة لـ" "، ضد شاكر والشيخ وأربعة آخرين، بجرم "تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه خلال شهر أيار 2013".وقال مصدر قضائي إن الاستجواب التمهيدي الذي سيخضع له شاكر، هو إجراء شكلي؛ حيث يُسأل المتهم عمّا إذا كان لديه محامٍ للدفاع عنه، أو سيدلي بمطالب محددة قبل البدء في جلسات المحاكمة العلنية، وأن المحكمة حدّدت 15 كانون الأول المقبل موعداً لمحاكمة شاكر والأسير ورفاقهما الآخرين، مشيراً إلى أن هذه القضية منفصلة عن الدعاوى الثلاث التي يواجههافضل شاكر أمام العسكري، والمتوقع أن تبدأ المحاكمات فيها قريباً فور استكمال الإجراءات اللازمة. الملفات الأكثر أهمية التي تنتظر فضل شاكر، هي العالقة أمام القضاء العسكري، والمنتظر أن تحدد قريباً موعداً لبدء الاستجوابات، باعتبار أن ملفاته الثلاثة ذات بعد أمني، تتعلق بحمل السلاح، والاشتراك في تأليف مجموعة مسلحة، وتمويل تنظيم مسلح (جماعة أحمد الأسير)، ويتوقّع أن تبدأ هذه الجلسات الأسبوع المقبل، والتي تحظى بمتابعة قانونية وشعبية واسعة، لترقب مسار المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.