Advertisement

لبنان

فضل شاكر امام محكمة الجنايات اليوم

Lebanon 24
21-10-2025 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1432407-638967101445077169.webp
Doc-P-1432407-638967101445077169.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الشرق الاوسط": يمثُل الفنان اللبناني فضل شاكر، اليوم الأربعاء، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي معه، في الدعوى التي أقامها هلال حمود، أحد مسؤولي "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بجرم "تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه خلال شهر أيار 2013".
Advertisement
وقال مصدر قضائي إن الاستجواب التمهيدي الذي سيخضع له شاكر، هو إجراء شكلي؛ حيث يُسأل المتهم عمّا إذا كان لديه محامٍ للدفاع عنه، أو سيدلي بمطالب محددة قبل البدء في جلسات المحاكمة العلنية، وأن المحكمة حدّدت 15 كانون الأول المقبل موعداً لمحاكمة شاكر والأسير ورفاقهما الآخرين، مشيراً إلى أن هذه القضية منفصلة عن الدعاوى الثلاث التي يواجههافضل شاكر أمام القضاء العسكري، والمتوقع أن تبدأ المحاكمات فيها قريباً فور استكمال الإجراءات اللازمة. الملفات الأكثر أهمية التي تنتظر فضل شاكر، هي العالقة أمام القضاء العسكري، والمنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية قريباً موعداً لبدء الاستجوابات، باعتبار أن ملفاته الثلاثة ذات بعد أمني، تتعلق بحمل السلاح، والاشتراك في تأليف مجموعة مسلحة، وتمويل تنظيم مسلح (جماعة أحمد الأسير)، ويتوقّع أن تبدأ هذه الجلسات الأسبوع المقبل، والتي تحظى بمتابعة قانونية وشعبية واسعة، لترقب مسار المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.  
مواضيع ذات صلة
بدء محاكمة فضل شاكر الاسبوع المقبل وثلاثة أحكام غيابية تواجهه
lebanon 24
22/10/2025 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة استجواب تمهيدية.. فضل شاكر أمام القضاء اللبناني
lebanon 24
22/10/2025 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر أمام التحقيق العسكري ومخاوف من صفقة لتبرئته
lebanon 24
22/10/2025 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة أسرية.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص ومحكمة الجنايات تحسم مصيره!
lebanon 24
22/10/2025 11:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية

محكمة الجنايات

أحمد الأسير

الشيخ أحمد

حزب الله

فضل شاكر

المقاومة

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:20 | 2025-10-22
04:38 | 2025-10-22
04:33 | 2025-10-22
04:31 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:26 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24