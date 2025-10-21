28
لبنان
صواريخ وتجنيد مقاتلين.. حزب الله يُعيد تسليح نفسه هذا ما كشفته جيروزاليم بوست
Lebanon 24
21-10-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولون استخباراتيون غربيون أن "
حزب الله
" سرّع مؤخرا وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية، وفق ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست".
ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد نجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك بالصواريخ، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلين جدد في صفوفه، واستعادة مواقع وقواعد تابعة له.
وأوردت الصحيفة أن معظم جهود إعادة تسليح حزب الله لنفسه تجري شمال
نهر الليطاني
، وليس في المنطقة الواقعة
جنوب النهر
حتى الحدود
الإسرائيلية
، وهي منطقة يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام، أن تكون خالية من عناصر الحزب وأسلحته.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الطريق إلى "النزع الكامل لسلاح حزب الله لا يزال طويلا".
