Advertisement

لبنان

صواريخ وتجنيد مقاتلين.. حزب الله يُعيد تسليح نفسه هذا ما كشفته جيروزاليم بوست

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1432414-638967115931751536.webp
Doc-P-1432414-638967115931751536.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مسؤولون استخباراتيون غربيون أن "حزب الله" سرّع مؤخرا وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية، وفق ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست". 
Advertisement

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد نجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك بالصواريخ، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلين جدد في صفوفه، واستعادة مواقع وقواعد تابعة له.

وأوردت الصحيفة أن معظم جهود إعادة تسليح حزب الله لنفسه تجري شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوب النهر حتى الحدود الإسرائيلية، وهي منطقة يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام، أن تكون خالية من عناصر الحزب وأسلحته.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الطريق إلى "النزع الكامل لسلاح حزب الله لا يزال طويلا".

مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي اليقظة (العربية)
lebanon 24
22/10/2025 11:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: قضية سلاح حزب الله تعود للحزب نفسه والحكومة اللبنانية
lebanon 24
22/10/2025 11:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ازدهار لبنان ولماذا حزب الله مسلح؟
lebanon 24
22/10/2025 11:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لحل اليونيفيل والواقع أثبت أنّها فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله
lebanon 24
22/10/2025 11:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

نهر الليطاني

الإسرائيلية

جنوب النهر

الإسرائيلي

إسرائيل

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:20 | 2025-10-22
04:33 | 2025-10-22
04:31 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:26 | 2025-10-22
04:23 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24