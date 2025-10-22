في طرابلس.. إشكال تطور إلى طعن بالسكين وسقوط جريح

Advertisement

وقع مساء أمس إشكال في - الحارة الجديدة في بين المدعو "ع.ت" سوري الجنسية و "ع.ح" تطوّر من عراك بالأيدي إلى طعن بالسّكين، حيث أقدم الأول على طعن الثاني في صدره، وفق ما أفادت مندوبة " ".ونُقل الجريح إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس، حيث وُصفت حالته بالحرجة.وسادت المنطقة حالة من التوتر والغضب، فيما تجمع عدد من الأهالي أمام المستشفى، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيقات لملاحقة الفاعل وكشف ملابسات الحادثة.