لبنان

في طرابلس.. إشكال تطور إلى طعن بالسكين وسقوط جريح

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:36
وقع مساء أمس إشكال في مدينة الميناء - الحارة الجديدة في طرابلس بين المدعو "ع.ت" سوري الجنسية و "ع.ح" تطوّر من عراك بالأيدي إلى طعن بالسّكين، حيث أقدم الأول على طعن الثاني في صدره، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ونُقل الجريح إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

وسادت المنطقة حالة من التوتر والغضب، فيما تجمع عدد من الأهالي أمام المستشفى، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيقات لملاحقة الفاعل وكشف ملابسات الحادثة. 


