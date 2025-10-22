خرق النوّاب الشيعة.. "بكير"

Advertisement

على الرغم من الحماسة التي تبديها " " وعدد من "القوى التغييرية" لخرق الساحة عبر إيصال نواب شيعة في الانتخابات المقبلة، تؤكد مصادر مطلعة أن هذا مبكر ولا يستند إلى معطيات جدية.وتشير المصادر إلى أن التركيبة السياسية في قابلة للتبدّل، وأن التحالفات الحالية قد تتغيّر كلياً قبل موعد الانتخابات". كما تعتبر "أن الحديث عن معركة على المقاعد الشيعية قد يتبدل ، ومن الان وحتى موعد الانتخابات، ليس اكيدا او ضروريا ان تستمر " الرغبة الاقليمية" في خوض معركة على المقاعد الشيعية".