لبنان

خلافات داخل "الفريق الواحد"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:45
يشهد بعض الأقضية في لبنان تطورات انتخابية لافتة توحي بارتفاع مستوى التوتر بين قوى وأحزاب تنتمي إلى الفريق السياسي نفسه.
فمع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الخلافات تظهر إلى العلن حول توزيع المقاعد وتقاسم النفوذ داخل اللوائح المشتركة، وسط حسابات دقيقة تمنع أي خطوة غير محسوبة.
وتشير أوساط سياسية مطلعة إلى أن ما يجري لا يرتبط بصراع برامج أو توجهات، بقدر ما يعكس سباقًا على تثبيت الأحجام داخل المشهد النيابي المقبل، ما يجعل المعركة المقبلة داخل البيت الواحد أكثر تعقيدًا من مواجهة الخصوم السياسيين.

المصدر: لبنان 24
