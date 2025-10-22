أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد

Advertisement

أفادت صفحة Lebanese ان شهر تشرين الأول سيودّعنا بنسماته الباردة وتشرين الثاني يلوّح بأيام كأنها من قلب الشتاء.وأشارت الصفحة إلى ان الحرارة إلى انخفاض تدريجي، والمؤشرات الجوية توحي بأننا على موعد مع أولى المنخفضات الجوية قريباً فيما الخرائط الجوية تبين اكثر من حالة ماطرة بين 29 تشرين الأول الحالي إلى من تشرين الثاني.إلى ذلك ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في إلى ان طقسا خريفيا مستقرا نسبيا يسيطر على للمتوسط ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا الاربعاء بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة .