لبنان

أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:50
أفادت صفحة Lebanese daily weather ان  شهر تشرين الأول سيودّعنا بنسماته الباردة وتشرين الثاني يلوّح بأيام كأنها من قلب الشتاء.  
وأشارت الصفحة إلى ان الحرارة إلى انخفاض تدريجي، والمؤشرات الجوية توحي بأننا على موعد مع أولى المنخفضات الجوية قريباً فيما الخرائط الجوية تبين اكثر من حالة ماطرة بين 29 تشرين الأول الحالي  إلى القسم الأول من تشرين الثاني. 


إلى ذلك ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني إلى ان طقسا خريفيا مستقرا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من اليوم الاربعاء بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة .


