تحذير من بلدية صيدا... وهذا ما جاء فيه

أعلنت بلدية في بيان أنه "حرصا على سلامة المواطنين وحسن ادارة ملجأ الكلاب الشاردة، نحذر من الدخول الى محيط الملجأ ومحاولة اطعام الكلاب او ملاعبتها من خلف السور او القفز من فوقه للدخول".ولفت البيان الى ان "البعض يعمد الى ترك كلاب مريضة او بحاجة الى عناية خاصة على مدخل الملجأ ظنا ان الكلاب ستبقى مكانها بانتظار حضور المسؤول، وما يحصل حقيقة ان هذه الكلاب التي يتخلص منها اصحابها على باب الملجأ دون تنسيق مع البلدية، اما ان تنفق نتيجة حالتها المستعصية، او تتحول الى كلاب شاردة تجوب شوارع المدينة اضافة لما هو موجود".واكدت البلدية أن "الهدف من إنشاء هذا الملجأ هو بالدرجة الاولى حماية المواطنين من الحوادث التي يتعرضون لها بسبب الكلاب الشاردة، وبالدرجة الثانية لمنع قتل الكلاب وتسميمها في الشوارع. وبالتالي تحاول البلدية بالإمكانات المتاحة رعاية الكلاب الموجودة التي بلغ عددها حتى الآن 55 كلباً داخل المأوى الجديد، اضافة الى عدد من الكلاب الموجودة سابقاً في الملجأ القديم، وتأمين الطعام والدواء لها اضافة الى خصيهم تباعاً، والوصول الى حل شامل لهذه المشكلة".