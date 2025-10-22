28
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذير من بلدية صيدا... وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
22-10-2025
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بلدية
صيدا
في بيان أنه "حرصا على سلامة المواطنين وحسن ادارة ملجأ الكلاب الشاردة، نحذر من الدخول الى محيط الملجأ ومحاولة اطعام الكلاب او ملاعبتها من خلف السور او القفز من فوقه للدخول".
Advertisement
ولفت البيان الى ان "البعض يعمد الى ترك كلاب مريضة او بحاجة الى عناية خاصة على مدخل الملجأ ظنا ان الكلاب ستبقى مكانها بانتظار حضور المسؤول، وما يحصل حقيقة ان هذه الكلاب التي يتخلص منها اصحابها على باب الملجأ دون تنسيق مع البلدية، اما ان تنفق نتيجة حالتها المستعصية، او تتحول الى كلاب شاردة تجوب شوارع المدينة اضافة لما هو موجود".
واكدت البلدية أن "الهدف من إنشاء هذا الملجأ هو بالدرجة الاولى حماية المواطنين من الحوادث التي يتعرضون لها بسبب الكلاب الشاردة، وبالدرجة الثانية لمنع قتل الكلاب وتسميمها في الشوارع. وبالتالي تحاول البلدية بالإمكانات المتاحة رعاية الكلاب الموجودة التي بلغ عددها حتى الآن 55 كلباً داخل المأوى الجديد، اضافة الى عدد من الكلاب الموجودة سابقاً في الملجأ القديم، وتأمين الطعام والدواء لها اضافة الى خصيهم تباعاً، والوصول الى حل شامل لهذه المشكلة".
مواضيع ذات صلة
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
Lebanon 24
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
22/10/2025 11:47:26
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
22/10/2025 11:47:26
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
22/10/2025 11:47:26
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. هذا ما جاء فيه
22/10/2025 11:47:26
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من بلدي
حسن ا
بالدر
بانت
الهد
دارت
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي : إسرائيل تحتل أراضٍ في لبنان ولن تنسحب منها إلا بالتفاوض وانا مع التفاوض عبر "الميكانيزم"
Lebanon 24
ميقاتي : إسرائيل تحتل أراضٍ في لبنان ولن تنسحب منها إلا بالتفاوض وانا مع التفاوض عبر "الميكانيزم"
04:20 | 2025-10-22
22/10/2025 04:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد
04:38 | 2025-10-22
22/10/2025 04:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أملاك الدولة أولوية… "الأشغال": إزالة التعديات مستمرة
Lebanon 24
حماية أملاك الدولة أولوية… "الأشغال": إزالة التعديات مستمرة
04:33 | 2025-10-22
22/10/2025 04:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ سلّم الرئيس سلام وثيقة حول الإعلام الإلكتروني وانتشاره في المناطق
Lebanon 24
محفوظ سلّم الرئيس سلام وثيقة حول الإعلام الإلكتروني وانتشاره في المناطق
04:31 | 2025-10-22
22/10/2025 04:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تسترد صوتها… الفن يقاوم بـ"الديفا"
Lebanon 24
بيروت تسترد صوتها… الفن يقاوم بـ"الديفا"
04:30 | 2025-10-22
22/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:20 | 2025-10-22
ميقاتي : إسرائيل تحتل أراضٍ في لبنان ولن تنسحب منها إلا بالتفاوض وانا مع التفاوض عبر "الميكانيزم"
04:38 | 2025-10-22
مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد
04:33 | 2025-10-22
حماية أملاك الدولة أولوية… "الأشغال": إزالة التعديات مستمرة
04:31 | 2025-10-22
محفوظ سلّم الرئيس سلام وثيقة حول الإعلام الإلكتروني وانتشاره في المناطق
04:30 | 2025-10-22
بيروت تسترد صوتها… الفن يقاوم بـ"الديفا"
04:26 | 2025-10-22
كبارة: العفو مطلب إنساني وحقوقي بعيداً عن المزايدات السياسية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 11:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24