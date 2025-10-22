Advertisement

لبنان

تحذير من بلدية صيدا... وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1432476-638967210318555220.jpg
Doc-P-1432476-638967210318555220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية صيدا في بيان أنه "حرصا على سلامة المواطنين وحسن ادارة ملجأ الكلاب الشاردة، نحذر  من الدخول الى محيط الملجأ ومحاولة اطعام الكلاب او ملاعبتها من خلف السور او القفز من فوقه للدخول".
Advertisement

ولفت البيان الى ان "البعض يعمد الى ترك كلاب مريضة او بحاجة الى عناية خاصة على مدخل الملجأ ظنا ان الكلاب ستبقى مكانها بانتظار حضور المسؤول، وما يحصل حقيقة ان هذه الكلاب التي يتخلص منها اصحابها على باب الملجأ دون تنسيق مع البلدية، اما ان تنفق نتيجة حالتها المستعصية، او تتحول الى كلاب شاردة تجوب شوارع المدينة اضافة لما هو موجود".

واكدت البلدية أن "الهدف من إنشاء هذا الملجأ هو بالدرجة الاولى حماية المواطنين من الحوادث التي يتعرضون لها بسبب الكلاب الشاردة، وبالدرجة الثانية لمنع قتل الكلاب وتسميمها في الشوارع. وبالتالي تحاول البلدية بالإمكانات المتاحة رعاية الكلاب الموجودة التي بلغ عددها حتى الآن 55 كلباً داخل المأوى الجديد، اضافة الى عدد من الكلاب الموجودة سابقاً في الملجأ القديم، وتأمين الطعام والدواء لها اضافة الى خصيهم تباعاً، والوصول الى حل شامل لهذه المشكلة".
 
مواضيع ذات صلة
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
lebanon 24
22/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
22/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
22/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
22/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24

من بلدي

حسن ا

بالدر

بانت

الهد

دارت

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:20 | 2025-10-22
04:38 | 2025-10-22
04:33 | 2025-10-22
04:31 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:26 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24