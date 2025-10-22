Advertisement

لبنان

دبوسي استقبل وفد المؤسسات غير السكنية: لعدالة في الإيجارات واستقرار بيئة الأعمال

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:02
Doc-P-1432532-638967278911967344.png
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال  توفيق دبوسي، وفد أصحاب المؤسسات غير السكنية برئاسة النقيب طارق المير.
تم خلال اللقاء، بحسب بيان،  "بحث القضايا التي تهم هذا القطاع الحيوي، وفي طليعتها ضرورة تحقيق العدالة والتوازن في عقود الإيجار العائدة للمؤسسات غير السكنية، بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري ضمن بيئة مستقرة ومنصفة" .

وأكد  دبوسي"حرص الغرفة على متابعة مختلف القضايا التي تمسّ القطاع الخاص، ولا سيما تلك المرتبطة بديمومة المؤسسات المنتجة ودورها في تحريك العجلة الاقتصادية"، مبدياً" استعداد الغرفة للوقوف الى جانب كل المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استقرار بيئة الأعمال ونموها وتطورها". (الوكالة الوطنية)
رئيس غرفة التجارة

الوكالة الوطنية

توفيق دبوسي

توفيق دبوس

طارق ال

القضايا

طرابلس

الشمال

