دبوسي استقبل وفد المؤسسات غير السكنية: لعدالة في الإيجارات واستقرار بيئة الأعمال

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال ، وفد أصحاب المؤسسات غير السكنية برئاسة النقيب طارق .تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث التي تهم هذا القطاع الحيوي، وفي طليعتها ضرورة تحقيق العدالة والتوازن في عقود الإيجار العائدة للمؤسسات غير السكنية، بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري ضمن بيئة مستقرة ومنصفة" .وأكد "حرص الغرفة على متابعة مختلف القضايا التي تمسّ القطاع الخاص، ولا سيما تلك المرتبطة بديمومة المؤسسات المنتجة ودورها في تحريك العجلة الاقتصادية"، مبدياً" استعداد الغرفة للوقوف الى جانب كل المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استقرار بيئة الأعمال ونموها وتطورها". (الوكالة الوطنية)