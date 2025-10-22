Advertisement

لبنان

لماذا خضع شاكر لجلسة استجواب تمهيدية؟ مصدر قانوني يجيب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:15
خضع  الفنان فضل شاكر اليوم الاربعاء لجلسة الاستجواب التمهيدية في قصر العدل في بيروت، بشأن قضية أحداث عبرا التي وقعت في حزيران عام 2013، أمام القاضي بلال ضناوي.فماذا يعني هذا الاجراء.
يشير مصدر قانوني عبر "لبنان24" الى ان خضوع شاكر لجلسة استجواب تميهيدية هو اجراء روتيني، خصوصاً وان قراراً ظنياً وحكماً غيابياً كانا قد صدرا بحقه في السابق، وبالتالي فانه بات من الضروري اجراء جلسة الاستجواب التمهيدية للاستماع الى طرفي النزاع، وبما ان  شاكر هو المدعى عليه وكان من الضروري الاستماع له، بناء على قرار محكمة الجنايات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

