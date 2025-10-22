لماذا خضع شاكر لجلسة استجواب تمهيدية؟ مصدر قانوني يجيب

Advertisement

خضع الفنان اليوم الاربعاء لجلسة الاستجواب التمهيدية في قصر العدل في ، بشأن قضية التي وقعت في حزيران عام 2013، أمام القاضي .فماذا يعني هذا الاجراء.يشير مصدر قانوني عبر " " الى ان خضوع شاكر لجلسة استجواب تميهيدية هو اجراء روتيني، خصوصاً وان قراراً ظنياً وحكماً غيابياً كانا قد صدرا بحقه في السابق، وبالتالي فانه بات من الضروري اجراء جلسة الاستجواب التمهيدية للاستماع الى طرفي النزاع، وبما ان شاكر هو المدعى عليه وكان من الضروري الاستماع له، بناء على قرار .