Advertisement

لبنان

دفع الأقساط المدرسية الرسمية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1432630-638967391785764999.jpg
Doc-P-1432630-638967391785764999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتعليمات عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، تم دفع الأقساط المدرسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في المدارس الرسمية في مدينة صيدا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
lebanon 24
22/10/2025 17:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة لدعم العسكريين في الأقساط المدرسية الخاصة
lebanon 24
22/10/2025 17:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسعد يشيد بالتسهيلات للاجئين الفلسطينيين في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 17:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء العمل على تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 17:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة التحرير الفلسطينية

الجمهورية اللبنانية

الفلسطينيين

الفلسطينية

محمود عباس

عضو اللجنة

رئيس دائرة

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24