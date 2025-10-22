27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي
Lebanon 24
22-10-2025
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد في
وزارة الزراعة
لقاء موسّع جمع الوزير
نزار
هاني بوفد من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية برئاسة جهاد بلوق، وممثلين عن المزارعين من مختلف المناطق
اللبنانية
.
Advertisement
وأكد هاني خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود لإنشاء مجموعة ضغط وطنية تعيد الزراعة إلى موقعها كقطاع منتج، مشدداً على أهمية إنشاء جهاز للتأمين الزراعي وتنظيم عمل المزارعين عبر سجل وطني موحّد.
من جهته
، دان بلوق العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
، داعياً إلى مشروع وطني لإعادة الإعمار وتأمين قروض مدعومة للمزارعين. كما طالب بإقرار الضمان الصحي لهم ووقف العمل باتفاقية التيسير العربية لخمس سنوات لحماية الإنتاج المحلي.
وتمّ خلال اللقاء الإعلان عن تشكيل
اللجنة الوطنية
للزيتون وزيت
الزيتون
، إضافة إلى بحث إنشاء لجان متخصصة وتطوير نظام تتبع للمنتجات الزراعية لفتح أسواق تصدير جديدة.
وأكد هاني في الختام أنّ لبنان قادر على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية بجودة إنتاجه، داعياً المزارعين إلى التعاون لتفعيل الدور الزراعي الوطني.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
Lebanon 24
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
22/10/2025 17:38:40
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد مياه الري الزراعي
Lebanon 24
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد مياه الري الزراعي
22/10/2025 17:38:40
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
22/10/2025 17:38:40
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية
Lebanon 24
هاني: الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية
22/10/2025 17:38:40
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
اللجنة الوطنية
وزارة الزراعة
اللجنة الوطني
إعادة الإعمار
الإسرائيلي
مشروع وطن
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميّل في لقاء مخاتير المتن الشمالي: التوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات
Lebanon 24
الجميّل في لقاء مخاتير المتن الشمالي: التوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات
10:34 | 2025-10-22
22/10/2025 10:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يلتقي ممثلين دوليين ومحليين.. بحث تعزيز الحريات والمشاركة الانتخابية
Lebanon 24
سلام يلتقي ممثلين دوليين ومحليين.. بحث تعزيز الحريات والمشاركة الانتخابية
10:24 | 2025-10-22
22/10/2025 10:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: على لبنان أنّ يستعيد سيادته
Lebanon 24
برّاك: على لبنان أنّ يستعيد سيادته
10:10 | 2025-10-22
22/10/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة السياسية.. لبنان على خطّ توتّر مفتوح!
Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة السياسية.. لبنان على خطّ توتّر مفتوح!
10:01 | 2025-10-22
22/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي.. مناورة حية لقوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي.. مناورة حية لقوى الأمن الداخلي
09:42 | 2025-10-22
22/10/2025 09:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:34 | 2025-10-22
الجميّل في لقاء مخاتير المتن الشمالي: التوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات
10:24 | 2025-10-22
سلام يلتقي ممثلين دوليين ومحليين.. بحث تعزيز الحريات والمشاركة الانتخابية
10:10 | 2025-10-22
برّاك: على لبنان أنّ يستعيد سيادته
10:01 | 2025-10-22
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة السياسية.. لبنان على خطّ توتّر مفتوح!
09:42 | 2025-10-22
في معرض رشيد كرامي.. مناورة حية لقوى الأمن الداخلي
09:30 | 2025-10-22
"عالقون بين جهازين"... عناصر مفصولون لحماية الشخصيات محرومون من حقوقهم
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 17:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24