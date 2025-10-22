Advertisement

لبنان

هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:14
عُقد في وزارة الزراعة لقاء موسّع جمع الوزير نزار هاني بوفد من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية برئاسة جهاد بلوق، وممثلين عن المزارعين من مختلف المناطق اللبنانية.
وأكد هاني خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود لإنشاء مجموعة ضغط وطنية تعيد الزراعة إلى موقعها كقطاع منتج، مشدداً على أهمية إنشاء جهاز للتأمين الزراعي وتنظيم عمل المزارعين عبر سجل وطني موحّد.

من جهته، دان بلوق العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعياً إلى مشروع وطني لإعادة الإعمار وتأمين قروض مدعومة للمزارعين. كما طالب بإقرار الضمان الصحي لهم ووقف العمل باتفاقية التيسير العربية لخمس سنوات لحماية الإنتاج المحلي.

وتمّ خلال اللقاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى بحث إنشاء لجان متخصصة وتطوير نظام تتبع للمنتجات الزراعية لفتح أسواق تصدير جديدة.

وأكد هاني في الختام أنّ لبنان قادر على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية بجودة إنتاجه، داعياً المزارعين إلى التعاون لتفعيل الدور الزراعي الوطني.
 
(الوكالة الوطنية)
 
