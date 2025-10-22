هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي

Advertisement

عُقد في لقاء موسّع جمع الوزير هاني بوفد من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية برئاسة جهاد بلوق، وممثلين عن المزارعين من مختلف المناطق .وأكد هاني خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود لإنشاء مجموعة ضغط وطنية تعيد الزراعة إلى موقعها كقطاع منتج، مشدداً على أهمية إنشاء جهاز للتأمين الزراعي وتنظيم عمل المزارعين عبر سجل وطني موحّد.، دان بلوق العدوان على ، داعياً إلى مشروع وطني لإعادة الإعمار وتأمين قروض مدعومة للمزارعين. كما طالب بإقرار الضمان الصحي لهم ووقف العمل باتفاقية التيسير العربية لخمس سنوات لحماية الإنتاج المحلي.وتمّ خلال اللقاء الإعلان عن تشكيل للزيتون وزيت ، إضافة إلى بحث إنشاء لجان متخصصة وتطوير نظام تتبع للمنتجات الزراعية لفتح أسواق تصدير جديدة.وأكد هاني في الختام أنّ لبنان قادر على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية بجودة إنتاجه، داعياً المزارعين إلى التعاون لتفعيل الدور الزراعي الوطني.