Advertisement

لبنان

حيدر يلتقي "العمل الدولية".. تنسيق مشاريع مستقبلية

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1432638-638967401689007266.png
Doc-P-1432638-638967401689007266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر وفدًا من منظمة العمل الدولية – مكتب بيروت.
Advertisement
وبحث المجتمعون المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان بالتعاون والتنيسق مع وزارة العمل، والآلية التي يجب اعتمادها للمشاريع المستقبلية، خصوصا في مجال الدورات والخبرات التي من شأنها تعزيز سوق العمل اللبناني.

كما عقد لاحقًا وزير العمل اجتماعاً مع وفد من المؤسسة الوطنية للاستخدام وتم البحث في عملها، واعطى التوجيهات اللازمة لتفعيل دورها على شتى الصعد.
مواضيع ذات صلة
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
22/10/2025 17:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغرو زار نداف.. وبحث في مشاريع مستقبلية تتعلق بتلفزيون لبنان
lebanon 24
22/10/2025 17:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: ما زلنا بحاجة لمناقشة عمليات تفتيش الوكالة الدولية الذرية في المحادثات المستقبلية
lebanon 24
22/10/2025 17:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة تفقدت محمية إهدن واطلعت من القيمين على خططها ومشاريعها المستقبلية
lebanon 24
22/10/2025 17:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المؤسسة الوطنية

العمل الدولي

الدكتور محمد

وزارة العمل

منظمة العمل

مكتب بيروت

محمد حيدر

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24