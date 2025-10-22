حيدر يلتقي "العمل الدولية".. تنسيق مشاريع مستقبلية

التقى وزير العمل وفدًا من الدولية – .

Advertisement

وبحث المجتمعون المشاريع التي تنفذها المنظمة في بالتعاون والتنيسق مع ، والآلية التي يجب اعتمادها للمشاريع المستقبلية، خصوصا في مجال الدورات والخبرات التي من شأنها تعزيز سوق العمل اللبناني.



كما عقد لاحقًا وزير العمل اجتماعاً مع وفد من للاستخدام وتم البحث في عملها، واعطى التوجيهات اللازمة لتفعيل دورها على شتى الصعد.