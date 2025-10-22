Advertisement

لبنان

منسى يلتقي فرنجية ويزور دلّول مطمئناً على صحته

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:20
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب طوني فرنجية، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وعدد من الشؤون المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وفي وقت لاحق، زار الوزير منسى الوزير السابق محسن دلّول في منزله للاطمئنان إلى صحته، حيث كانت الزيارة مناسبة للتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه البلاد.
وقد قدّم منسى إلى دلّول درع وزارة الدفاع الوطني تقديراً لمسيرته الوطنية.
