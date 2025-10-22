منسى يلتقي فرنجية ويزور دلّول مطمئناً على صحته

Advertisement

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة ، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وعدد من الشؤون المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.وفي وقت لاحق، زار الوزير منسى الوزير السابق محسن دلّول في منزله للاطمئنان إلى صحته، حيث كانت الزيارة مناسبة للتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه البلاد.وقد قدّم منسى إلى دلّول درع تقديراً لمسيرته الوطنية.