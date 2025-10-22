المساعدون القضائيون.. اعتكاف تحذيري بسبب رفع المحسومات التقاعدية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أعلنت لجان المساعدين القضائيين عن اعتكاف شامل وتحذيري يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025 في كل قصور العدل، مع التوقف عن استقبال المراجعات وعقد الجلسات، باستثناء آخر يوم من المهل القانونية.وجاء القرار بعد محاولة تمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، ما اعتُبر استهدافًا لموظفي الدولة في ظل التدهور المعيشي المستمر منذ 2019.وأكدت اللجان أن الصبر نفد وأن أي استمرار في سياسة الإهمال سيقابل بإضراب مفتوح، محملة الحكومة المسؤولية عن أي شلل في العدلية أو تفاقم معاناة المواطنين، وشددت على أن كرامة المساعدين القضائيين خط أحمر.