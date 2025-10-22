الرافعي.. متابعة ملف الأكشاك والبسطات المخالفة في الشمال

Advertisement

استقبلت محافظ بالإنابة وفدًا من أصحاب الأكشاك والبسطات لمناقشة إزالة الأكشاك المخالفة على الأملاك العامة والخاصة على طول من إلى .وأوضحت الرافعي أن إزالة الأكشاك تتم وفق القوانين للحفاظ على السلامة العامة والنظام المروري، مع إمكانية تقديم طلبات للبلديات للحصول على تراخيص قانونية للأكشاك المستوفية للشروط.وأشار أصحاب الأكشاك إلى ارتياحهم لشرح الإجراءات، مؤكدين التزامهم بالخطوات القانونية.