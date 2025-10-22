Advertisement

لبنان

الرافعي.. متابعة ملف الأكشاك والبسطات المخالفة في الشمال

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:07
استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي وفدًا من أصحاب الأكشاك والبسطات لمناقشة إزالة الأكشاك المخالفة على الأملاك العامة والخاصة على طول الطريق الدولي من عكار إلى البترون.
وأوضحت الرافعي أن إزالة الأكشاك تتم وفق القوانين للحفاظ على السلامة العامة والنظام المروري، مع إمكانية تقديم طلبات للبلديات للحصول على تراخيص قانونية للأكشاك المستوفية للشروط.

وأشار أصحاب الأكشاك إلى ارتياحهم لشرح الإجراءات، مؤكدين التزامهم بالخطوات القانونية.
 
(الوكالة الوطنية)
