سلام يلتقي ممثلين دوليين ومحليين.. بحث تعزيز الحريات والمشاركة الانتخابية

استقبل الدكتور نواف سلام في السراي، سلسلة من اللقاءات الرسمية تناولت ملفات الأمن، الانتخابات، والحريات العامة، فضلاً عن التنسيق الدولي.في بداية اللقاءات، استقبل الرئيس سلام قائد القوات الدولية العاملة في الجنرال ديوداتو أبانيارا، حيث جرى البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب والتنسيق المستمر بين قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني، والتقدم الحاصل في تطبيق القرار الدولي 1701، الذي يهدف إلى حفظ الاستقرار في المنطقة الحدودية.كما استقبل الرئيس سلام وفداً من السفراء المعينين حديثاً في الخارج، وهم: بشير عزام (موسكو)، فاصل (بولندا)، ديما حداد (أرمينيا)، أحمد سويدان (طهران)، ميلاد نمور (تونس)، رحاب أبو زين (بلغاريا)، وهنري قسطون (سوريا). وخلال اللقاء، زودهم الرئيس بالتوجيهات اللازمة قبل التحاقهم بمراكز عملهم، مؤكداً على أهمية تمثيل بشكل مشرف ودعم مصالحه في الخارج.في إطار الشأن الانتخابي، استقبل الرئيس سلام النائب غسان سكاف، حيث تم التداول في اقتراح تأجيل الانتخابات النيابية إلى 15 المقبل لتمكين اللبنانيين في الخارج من المشاركة في الاقتراع، خصوصاً في ظل احتمال تعديل نظام تمثيل النواب الستة في المغترب وإتاحة التصويت لهم في دوائرهم في الخارج.على صعيد الحريات العامة، التقى الرئيس سلام وفداً من تحالف حرية الرأي والتعبير، والذي يضم أكثر من 20 منظمة وجهة محلية ودولية، تحدث باسمهم رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان السي مفرج. وقد جرى خلال اللقاء تسليم الرئيس مطالب واضحة تتعلق بحماية الحريات الصحافية والثقافية والفنية، ومواجهة الاستدعاءات المتكررة بحق الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان حماية عملهم ومساهمتهم في توثيق ملفات مكافحة الفساد. وأكد الرئيس سلام الحكومة عبر الوزارات المعنية، بما فيها وزارات الثقافة والعدل والداخلية، وبالتنسيق مع ، بضمان احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في لبنان.