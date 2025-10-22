Advertisement

لبنان

مرقص: الحكومة تجهز 29 مرسوماً لتفعيل القوانين ومساءلة إسرائيل

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:45
لفت وزير الإعلام، المحامي د. بول مرقص، إلى أن الحكومة الحالية تقوم بإعداد ما يقارب 29 مرسوماً تطبيقياً، تتعلق بمجالات عدة تشمل قانون السرية المصرفية، إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، الاتصالات، الكهرباء، المياه، مجلس الضمان الاجتماعي، وممارسة بعض المهن، إضافة إلى مجالات أخرى متعددة.
وأوضح مرقص في حديثه لإذاعة "صوت لبنان" وشاشة Vdl24 أن هذه المراسيم "منوطة بتقديم وزراء الوصاية لسلة من المقترحات، والحصول على موافقة حكومية ضمنية، إضافة إلى دور هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وذلك وفق مضمون تعميم رئيس الحكومة نواف سلام لإصدار سلة من المراسيم التطبيقية لمجموعة من النصوص القانونية المرعية الإجراء".

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المراسيم هو ترجمة النصوص القانونية إلى واقع عملي على الأرض، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحفز المسارات التشريعية في البلاد ويعزز الرأي المحلي فيها.

كما تحدث مرقص عن مسار مساءلة إسرائيل في ملف اعتدائها على صحافيين واستشهادهم، موضحاً أنه تم مطالبة وزارة العدل بتحديد سلة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل، في خطوة لتعزيز المتابعة الحكومية والتشريعية لهذا الملف.
معرض رشيد كرامي الدولي

المعايير الدولية

وزير الإعلام

وزارة العدل

نواف سلام

لبنان

الحص

