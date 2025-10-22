مرقص: الحكومة تجهز 29 مرسوماً لتفعيل القوانين ومساءلة إسرائيل

Advertisement

لفت ، المحامي د. بول ، إلى أن الحكومة الحالية تقوم بإعداد ما يقارب 29 مرسوماً تطبيقياً، تتعلق بمجالات عدة تشمل قانون السرية المصرفية، إعادة تنظيم ، الاتصالات، الكهرباء، المياه، مجلس الضمان الاجتماعي، وممارسة بعض المهن، إضافة إلى مجالات أخرى متعددة.وأوضح مرقص في حديثه لإذاعة "صوت " وشاشة Vdl24 أن هذه المراسيم "منوطة بتقديم وزراء الوصاية لسلة من المقترحات، والحصول على موافقة حكومية ضمنية، إضافة إلى دور هيئة التشريع والاستشارات في ، وذلك وفق مضمون تعميم رئيس الحكومة لإصدار سلة من المراسيم التطبيقية لمجموعة من النصوص القانونية المرعية الإجراء".وأكد الوزير أن الهدف من هذه المراسيم هو ترجمة النصوص القانونية إلى واقع عملي على الأرض، بما يتوافق مع ، ويحفز المسارات التشريعية في البلاد ويعزز الرأي المحلي فيها.كما تحدث مرقص عن مسار مساءلة في ملف اعتدائها على صحافيين واستشهادهم، موضحاً أنه تم مطالبة وزارة العدل بتحديد سلة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل، في خطوة لتعزيز المتابعة الحكومية والتشريعية لهذا الملف.