رسميًا... افتتاح معرض "ويسكي لايف بيروت 2025" (صور)

وقد شهدت فعاليات انطلاق الحدث استقبالَ أكثر من 80 خبيرًا ومنتِجًا دوليًا من أكثر من 15 دولة، استقبلوا الضيوفَ في أمسية حافلة بتذوّق النكهات الفريدة والاكتشاف.ومنذ لحظة الافتتاح، انغمس الزوّار في عالم من التجارب المبتكرة، فقد عُرِضَت داخل القاعة الرئيسية مجموعة واسعة من الويسكي الفاخر – الكلاسيكي والنادر والنكهات الجديدة في السوق – بينما قدّم "ركن المشروبات البيضاء" White Spirits Corner أنواعًا من الجن والتكيلا لعشّاق الخلطات المُبتكرة.وأكّدت المديرة العامة لشركة Hospitality Services جمانة دموس سلامة أنّ: "ويسكي لايف بيروت يشكّل احتفاءً بالحرفية والتميّز. إنه ليس مجرد حدث تذوّق، بل تجربة ثقافية تجمع الشغف وقصص النجاح التي تصنع عالم المشروبات الأسطورية".من جهتها، شدّدت مديرة المعرض مها الخوريعلى أنّ: "هذا القسم مخصّص لعشّاق الإصدارات الاستثنائية؛ إذ يتيح لحاملي بطاقات الدائرة الذهبية (Gold Circle) تذوّق خلطات جديدة والحصول على زجاجات نادرة في السوق."تمتد فعاليات الحدث على مدى ثلاثة أيام، حيث يُتوقّع استقبال أكثر من 6,000 زائر من عشاق الويسكي والمحترفين، مع حضور أكثر من 30 جلسة وورشة عمل حصرية يُقدّمها خبراء، وشركات تصنيع، وصحفيون مختصون، حول مواضيع تشمل: تحضير الخشب، كيفية تشكيل البراميل، تأثير البيئة، وفنون المزج.