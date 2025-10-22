آخر تصريح... هذا ما قاله سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"

Advertisement

وأشار سلام في مقابلة مع مجلة " ماتش" إلى أن الوضع الحالي يشكل "حرب استنزاف" على الحدود ، موضحا أن الحكومة تطالب بـ"التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي".وأضاف أن يحتاج إلى "مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والقضائي ضرورية للخروج من الفوضى.وفي ما يتعلّق بالموقف من خطة السلام الأميركية، أوضح أن أبدت "ترحيبا إيجابيا" بالخطّة التي تشمل مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، مؤكدا في الوقت نفسه قلقه من نوايا ، قائلا: " يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع ركوب الدراجة، إذا توقّف يسقط".وكشف سلام أن أكثر من 74 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن "المساعدة الدولية ستكون حاسمة"، وأن حكومته تعمل على "قانون مصرفي جديد، توزيع الخسائر، وإصلاح الوظيفة العامة وتعزيز استقلالية ".