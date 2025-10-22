Advertisement

لبنان

آخر تصريح... هذا ما قاله سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1432788-638967661481465377.webp
Doc-P-1432788-638967661481465377.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث رئيس الوزراء نواف سلام بشأن نزع سلاح حزب الله، قائلاً إن الهدف هو"استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال 3 أشهر" عبر عملية متعدّدة المراحل لتحويل الحزب إلى حزب سياسي من دون جناح مسلّح.
Advertisement


وأشار سلام في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش" إلى أن الوضع الحالي يشكل "حرب استنزاف" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، موضحا أن الحكومة تطالب بـ"التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي".


وأضاف أن لبنان يحتاج إلى "مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والقضائي ضرورية للخروج من الفوضى.
 

وفي ما يتعلّق بالموقف من خطة السلام الأميركية، أوضح أن بيروت أبدت "ترحيبا إيجابيا" بالخطّة التي تشمل مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، مؤكدا في الوقت نفسه قلقه من نوايا إسرائيل، قائلا: "نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع ركوب الدراجة، إذا توقّف يسقط".


وكشف سلام أن أكثر من 74  بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن "المساعدة الدولية ستكون حاسمة"، وأن حكومته تعمل على "قانون مصرفي جديد، توزيع الخسائر، وإصلاح الوظيفة العامة وتعزيز استقلالية القضاء".
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
23/10/2025 02:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
lebanon 24
23/10/2025 02:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحٌ جديد من براك.. هذا ما قاله عن "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
23/10/2025 02:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
lebanon 24
23/10/2025 02:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24