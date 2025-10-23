زيارات أميركية مرتقبة الشهر المقبل وميقاتي مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم"

Advertisement

وعن الانتخابات النيابية المقبلة وهل سيترشح ، رد على الفور بالنفي، رغم استمراه بالعمل السياسي ، مشيرا الى ان الله تعالى منّ عليه بالكثير في هذا المضمار ،حيث كان نائباً لسنوات وترأس ثلاث حكومات على مدى ثماني سنوات امضى الثلاث الاخيرة منها في الحكم في غياب رئيس للجمهورية وفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الوطن وأهله. ولا يفوت الرئيس ميقاتي في معرض الكلام عن الانتخابات النيابية ان يلفت الى إمكانية دعم مرشحين معينين أو لائحة ، والموضوع قيد البحث والتشاور.

الاتصالات التي تجريها مرجعيات رئاسية بمسؤولين أميركيين ولقاءات بعض النواب في الخارج تؤشر إلى أنّ زيارات أميركية عدة إلى ستحصل مطلع الشهر المقبل، مع توقعات بأن تحمل هذه الزيارات مقترحات جدية لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل.كذلك سجلت حركة اتصالات مكثّفة، في اتجاهات خارجية متعدّدة، ولاسيما مع الأميركيِّين وكذلك مع لجنة "الميكانيزم"، لوقف الخروقات الاسرائيلية ومنع إنزلاق الأمور إلى تصعيد.وبحسب المعلومات، فإنّ الموقف اللبناني الذي جرى التأكيد عليه في هذه الاتصالات، ان الإلتزام اللبناني باتفاق وقف الأعمال العدوانية، لم يُقابَل بإجابات تُبدِّد المخاوف، والصورة غير مطمئنة وفق ما يرسمها مصدر معني مباشرة بحركة الاتصالات بقوله :"حتى الآن لا نستطيع الحديث عن أيّ ضمانة من أيّ طرف لوضع حدّ لعدوانية وإلزامها بوقف العدوان والتقيّد باتفاق إطلاق النار".الى ذلك تصاعدت وتيرة التجاذب السياسي والنيابي حول قانون الانتخاب المناسب لإشراك المغتربين اللبنانيين. وفيما استبعد مصدر مطلع ان يحضر الملف في جلسة استناداً الى الكتاب الذي رفعه الى الامانة العامة للمجلس يوسف رجي، لتجنيب الحكومة تجاذبات هي بالغنى عنها، افادت معلومات اخرى ان مشروع القانون المعجّل الذي قدمه وزير الخارجية للحكومة لإلغاء اقتراع المغتربين لستة نواب فقط، سيوضع على جدول أعمال جلسة الاسبوع لمقبل التي تلي جلسة اليوم الخميس، وأن الرئيس نواف سلام وعد رجي بذلك.ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر لمناقشة واقرار مشاريع وبنود ابرزها: تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان، ومنع شطب الودائع بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالاصلاح المصرفي واستكشاف النفط في الرقعة 8 وترسيم الحدود مع قبرص.وبحسب المعطيات فان الجلسة قد تناقش ما سجل من مواقف بالنسبة الى موضوع التفاوض من دون اتخاذ اي قرار .وفي سياق المواقف من هذا الملف اكد الرئيس ميقاتي انه" لا بد من التفاوض عبر "الميكانيزم" ،كما ذكر الرئيس مع طرح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".وقال: "ان إسرائيل تحتل أراضٍ في لبنان ولن تنسحب منها إلا بالتفاوض.ولابأس هنا، اذا ما ساعدتنا ، ان تضم اللجنة الخماسية المؤلفة من عسكريين ( أميركا- فرنسا- لبنان- إسرائيل- الأمم المتحدة) سياسيين ينصرفون للبحث في كيفية وقف الحرب على لبنان وما هو المطلوب. ولا أرى حاليا اي حل آخر غير ذلك بعد ان رفض الجانب المقترح الأميركي الخاص بالتفاوض والذي كشف عنه الرئيس في رسالة تلقاها من المبعوث الأميركي توم باراك".اما بالنسبة لموضوع حصر السلاح اشار ميقاتي الى انه يتوقع ان يقبل " " بتسليم السلاح الثقيل لكن ذلك يحتاج إلى حوار هادئ ورصين يعتمد الإقناع لا الانفعال.وعن تقييمه لأداء الحكومة يقول انها تفعل ما في امكانها فعله، فيما ينوه بالرئيس جوزف عون الذي يعتز بعلاقته الطيبة معه ،والتي تعود لأيام تولي الاخير قيادة الجيش فيما كان هو في رئاسة الحكومة. ويضيف” انه خبِر وطنيته وتفانيه في تحمُّل المسؤولية الملقاة على عاتقه بتجرد تام” . ويؤكد الرئيس ميقاتي ان الرئيس عون رجل مؤمن لكنه غير طائفي. واذكر انه ذات يوم نجح حوالى ثمانين عسكريا في إحدى الدورات من الطائفة المسلمة وحين سألته كيف قبِل بذلك اجاب على الفور انا اخذتهم بناء لكفاءتهم لا لطائفتهم.