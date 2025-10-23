سكاف يدعو لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة المغتربين

Advertisement

أعلن النائب غسان عن وجود انقسام سياسي واضح في حول اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن هناك فريقًا يرى أن المشاركة الاغترابية حق دستوري لأكثر من مليون لبناني مغترب، فيما يعتبر الفريق الآخر أن أصوات المغتربين قد تغيّر التوازنات النيابية القائمة.وكشف سكاف، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنه اقترح على الرئيس تأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع حتى 15 ، بهدف تمكين المغتربين من الحضور إلى لبنان وممارسة حقهم الانتخابي، معتبرًا أن هذا تأجيل تقني محدود سينعكس إيجابًا على السياحة والاقتصاد.وأضاف سكاف أن الآن في ملعب ، وأنه في حال لم يُطرح الاقتراح على جدول أعمال الأسبوع المقبل، فسيتقدم بـاقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه أمام لمجلس النواب. وأكد أن أي تسوية تستبعد المغتربين غير مقبولة، داعيًا إلى مقاربة وطنية شاملة تحفظ حق اللبنانيين في الداخل والخارج بالمشاركة في الاستحقاق .