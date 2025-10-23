Advertisement

لبنان

سكاف يدعو لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة المغتربين

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:48
أعلن النائب غسان سكاف عن وجود انقسام سياسي واضح في لبنان حول اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن هناك فريقًا يرى أن المشاركة الاغترابية حق دستوري لأكثر من مليون لبناني مغترب، فيما يعتبر الفريق الآخر أن أصوات المغتربين قد تغيّر التوازنات النيابية القائمة.
وكشف سكاف، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنه اقترح على الرئيس نواف سلام تأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع حتى 15 تموز، بهدف تمكين المغتربين من الحضور إلى لبنان وممارسة حقهم الانتخابي، معتبرًا أن هذا تأجيل تقني محدود سينعكس إيجابًا على السياحة والاقتصاد.

وأضاف سكاف أن الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية، وأنه في حال لم يُطرح الاقتراح على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فسيتقدم بـاقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. وأكد أن أي تسوية تستبعد المغتربين غير مقبولة، داعيًا إلى مقاربة وطنية شاملة تحفظ حق اللبنانيين في الداخل والخارج بالمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.
السلطة التنفيذية

الهيئة العامة

مجلس الوزراء

الديمقراطي

نواف سلام

ديمقراطي

لبنان

رابية

