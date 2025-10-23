Advertisement

لبنان

"غرف عمليات خضراء".. مبادرة أوتيل ديو نحو جراحة صديقة للبيئة

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1432995-638968214907917425.jpg
Doc-P-1432995-638968214907917425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت لجنة غرف العمليات الجراحية في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" النسخة السابعة من فعالية "يوم قسم العمليات الجراحي"، تحت شعار "نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة"، في خطوة سبّاقة تسعى إلى دمج الاستدامة بالقطاع الطبي وتقليل البصمة البيئية للمؤسسات الصحية.
Advertisement

افتُتحت الفعالية بحضور المدير العام للشبكة الاستشفائية نسيب نصر، إلى جانب رئيسة قسم العمليات البروفسورة سامية جبارة، والبروفسورة جين موريت من معهد كوري في باريس.

وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أنّ المشاركين تمكنوا من متابعة الحدث حضوريًا أو عن بُعد، بمشاركة نخبة من الاختصاصيين الصحيين من لبنان وعدد من الدول، بينهم ممثلون عن معهد Curie في باريس، مستشفى CHPG في موناكو، مستشفى Sainte-Musse في تولون، المركز الاستشفائي الإقليمي في كاليدونيا الجديدة، شبكة AP-HP في باريس، وقسم الكيمياء في جامعة القديس يوسف – بيروت.

وتناولت نسخة هذا العام الآثار البيئية لقطاع الصحة وإدارة البيئة داخل المؤسسات الاستشفائية، مع التركيز على مواضيع أساسية منها: إدارة النفايات والمعدات ذات الاستخدام الواحد، العلاج بالأوكسجين، استعادة الغازات، الحقن المعبأة مسبقًا، تعقيم الأدوات الطبية، ومنهجيات التحوّل البيئي.

كما تضمّن المؤتمر جلسة تفاعلية غنية بالنقاش، تم خلالها تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات البيئية، والتحديات الميدانية، والرؤى المستقبلية لتطبيق المعايير الخضراء في غرف العمليات.

وفي ختام الحدث، تم توقيع "ميثاق غرفة العمليات صديقة للبيئة"، في مبادرة رمزية تعكس الإرادة الجماعية في تقليل الأثر السلبي على البيئة وتبنّي ثقافة طبية مسؤولة ومستدامة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
lebanon 24
23/10/2025 17:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
lebanon 24
23/10/2025 17:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من مبادرة إلى مهرجان.. كفرزبد تنتفض للبيئة
lebanon 24
23/10/2025 17:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": زحمة سير من ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو في الاتجاهين بسبب ورشة أشغال وسط الطّريق
lebanon 24
23/10/2025 17:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

المستقبل

بيروت

الجراح

التركي

لبنان

باريس

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24