"غرف عمليات خضراء".. مبادرة أوتيل ديو نحو جراحة صديقة للبيئة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

نظّمت لجنة غرف العمليات الجراحية في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" النسخة السابعة من فعالية "يوم قسم العمليات الجراحي"، تحت شعار "نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة"، في خطوة سبّاقة تسعى إلى دمج الاستدامة بالقطاع الطبي وتقليل البصمة البيئية للمؤسسات الصحية.افتُتحت الفعالية بحضور للشبكة الاستشفائية نسيب نصر، إلى جانب رئيسة قسم العمليات البروفسورة سامية جبارة، والبروفسورة جين موريت من معهد في .وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أنّ المشاركين تمكنوا من متابعة الحدث حضوريًا أو عن بُعد، بمشاركة نخبة من الاختصاصيين الصحيين من وعدد من الدول، بينهم ممثلون عن معهد Curie في باريس، مستشفى CHPG في موناكو، مستشفى Sainte-Musse في ، المركز الاستشفائي الإقليمي في كاليدونيا الجديدة، شبكة AP-HP في باريس، وقسم الكيمياء في جامعة القديس يوسف – .وتناولت نسخة هذا العام الآثار البيئية لقطاع الصحة وإدارة البيئة داخل المؤسسات الاستشفائية، مع التركيز على مواضيع أساسية منها: إدارة النفايات والمعدات ذات الاستخدام الواحد، العلاج بالأوكسجين، استعادة الغازات، الحقن المعبأة مسبقًا، تعقيم الأدوات الطبية، ومنهجيات التحوّل البيئي.كما تضمّن المؤتمر جلسة تفاعلية غنية بالنقاش، تم خلالها تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات البيئية، والتحديات الميدانية، والرؤى المستقبلية لتطبيق المعايير الخضراء في غرف العمليات.وفي ختام الحدث، تم توقيع "ميثاق غرفة العمليات صديقة للبيئة"، في مبادرة رمزية تعكس الإرادة الجماعية في تقليل الأثر السلبي على البيئة وتبنّي ثقافة طبية مسؤولة ومستدامة.