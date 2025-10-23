سلام استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية: لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني

Advertisement

استقبل الدكتور في السراي الكبير رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" الجنرال الأميركي كليرفيلد، يرافقه سفارة الأميركية كيث هانيغان والوفد المرافق.واستعرض الجنرال كليرفيلد خلال اللقاء تفعيل عمل اجتماعات لجنة "الميكانيزم" والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيرًا إلى أنّ الاجتماعات أصبحت دوريّة وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب.وشدّد الرئيس سلام على أنّ ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر قبل نهاية العام، كما ورد في خطة ، مؤكّدًا في المقابل أنّ على أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي المحتلّة ووقف اعتداءاتها المستمرّة.