اسطفان: المغتربون طاقة وطنية لا بد من توظيفها في خدمة لبنان

عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان مؤتمرًا صحافيًا في مركز في سيدني بحضور رئيس مقاطعة أستراليا طوني عبيد، ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، إلى جانب عدد من الإعلاميين وأبناء الجالية .استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية، قبل أن يتناول اسطفان أبرز المستجدات السياسية والوطنية، مع التركيز على انتخابات المغتربين، الإصلاحات الإدارية، ودور اللبنانيين في الخارج في الحياة العامة.وأكد اسطفان أن قانون انتخاب المغتربين لعام 2017 أثبت نجاحه، لكنه شدّد على أن انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين لا يزال معلقًا بسبب غياب الآلية التطبيقية.وانتقد اسطفان رفض إدراج اقتراح إلغاء المادتين 112 و122 على جدول أعمال الهيئة العامة، داعيًا إلى الاحتكام إلى الأكثرية النيابية، ومشيرًا إلى دعم القوات سمير جعجع لهذا الموقف.كما حيّا اسطفان رئيس الحكومة نواف سلام على إدراج اقتراح المعجل على جدول أعمال جلسة الخميس، مثمنًا موقفه في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكّدًا أن قيام دولة حقيقية يستحيل في ظل وجود فريق لا يعترف بسيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم، مع الإشارة إلى أن الأحداث في الجنوب تعكس المخاوف التي يعيشها اللبنانيون اليوم.وشدّد اسطفان على أهمية دور المغتربين في الحياة السياسية، داعيًا إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، ومشيرًا إلى التعاون الوثيق مع مطارنة سيدني والجاليات اللبنانية. واعتبر أن المغتربين يشكلون طاقة وطنية لا بد من توظيفها لخدمة ، مضيفًا أن انتخاب رؤساء بلديات من المغترب يعزز هذه المشاركة، مستشهدًا بتجربة زحلة مع رئيس البلدية سليم غزالة كمثال على الشفافية.فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، أشار اسطفان إلى تحسن تدريجي في أداء الوزارات، مؤكدًا أن تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الإصلاح، وموضحًا أن تكتل الجمهورية القوية لن يقبل بالعودة إلى النهج القديم الذي أوصل البلاد إلى أزماتها الحالية.