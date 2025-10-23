Advertisement

لبنان

اسطفان: المغتربون طاقة وطنية لا بد من توظيفها في خدمة لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1433039-638968218401881522.png
Doc-P-1433039-638968218401881522.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان مؤتمرًا صحافيًا في مركز القوات اللبنانية في سيدني بحضور رئيس مقاطعة أستراليا طوني عبيد، ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، إلى جانب عدد من الإعلاميين وأبناء الجالية اللبنانية.
Advertisement

استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية، قبل أن يتناول اسطفان أبرز المستجدات السياسية والوطنية، مع التركيز على انتخابات المغتربين، الإصلاحات الإدارية، ودور اللبنانيين في الخارج في الحياة العامة.

وأكد اسطفان أن قانون انتخاب المغتربين لعام 2017 أثبت نجاحه، لكنه شدّد على أن انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين لا يزال معلقًا بسبب غياب الآلية التطبيقية.

وانتقد اسطفان رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج اقتراح إلغاء المادتين 112 و122 على جدول أعمال الهيئة العامة، داعيًا إلى الاحتكام إلى الأكثرية النيابية، ومشيرًا إلى دعم رئيس حزب القوات سمير جعجع لهذا الموقف.

كما حيّا اسطفان رئيس الحكومة نواف سلام على إدراج اقتراح وزير الخارجية المعجل على جدول أعمال جلسة الخميس، مثمنًا موقفه في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكّدًا أن قيام دولة حقيقية يستحيل في ظل وجود فريق لا يعترف بسيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم، مع الإشارة إلى أن الأحداث في الجنوب تعكس المخاوف التي يعيشها اللبنانيون اليوم.

وشدّد اسطفان على أهمية دور المغتربين في الحياة السياسية، داعيًا إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، ومشيرًا إلى التعاون الوثيق مع مطارنة سيدني والجاليات اللبنانية. واعتبر أن المغتربين يشكلون طاقة وطنية لا بد من توظيفها لخدمة لبنان، مضيفًا أن انتخاب رؤساء بلديات من المغترب يعزز هذه المشاركة، مستشهدًا بتجربة زحلة مع رئيس البلدية سليم غزالة كمثال على الشفافية.

فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، أشار اسطفان إلى تحسن تدريجي في أداء الوزارات، مؤكدًا أن تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الإصلاح، وموضحًا أن تكتل الجمهورية القوية لن يقبل بالعودة إلى النهج القديم الذي أوصل البلاد إلى أزماتها الحالية.
مواضيع ذات صلة
إسطفان: الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة
lebanon 24
23/10/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه: المغتربون ثروة وطنية ونحتاج إلى قانون انتخابي يُنصف الجميع
lebanon 24
23/10/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: أعتقد أننا سنتجه نحو السلام لكن لا بد من إزالة التهديدات للسلام أولاً
lebanon 24
23/10/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الشباب مستقبل لبنان والمغتربون لهم الحق في المشاركة الوطنية
lebanon 24
23/10/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوات اللبنانية

وزير الخارجية

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

رئيس حزب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24