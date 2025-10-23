29
اغلاق محل لبيع الدجاج لمخالفته شروط السلامة العامة
Lebanon 24
23-10-2025
|
07:10
A-
A+
نفذ المراقب الصحي
محمد جابر
، ضمن حملة مكثفة أشرفت عليها
وزارة الصحة العامة
على المؤسسات والمحال الغذائية، وبالتنسيق مع رئيس طبابة
قضاء صور
الدكتور
وسام غزال
وبلدية برج
الشمالي
، قرار إقفال محل لبيع الدجاج لعدم استيفائه شروط
الصحة والسلامة
العامة.
