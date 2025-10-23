Advertisement

لبنان

اغلاق محل لبيع الدجاج لمخالفته شروط السلامة العامة

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:10
نفذ المراقب الصحي محمد جابر، ضمن حملة مكثفة أشرفت عليها وزارة الصحة العامة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبالتنسيق مع رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وبلدية برج الشمالي، قرار إقفال محل لبيع الدجاج لعدم استيفائه شروط الصحة والسلامة العامة.
وزارة الصحة العامة

الصحة والسلامة

وزارة الصحة

محمد جابر

وسام غزال

قضاء صور

الشمالي

الشمال

