لبنان

بري: استمرار الغارات والاحتلال الإسرائيلي يعرقل تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:46
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع الميدانية خلال استقباله رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (Mechanism) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.
وخلال اللقاء، جرى عرض شامل للأوضاع في الجنوب وسير عمل اللجنة، حيث أثار بري موضوع استمرار إسرائيل في اعتداءاتها اليومية بالغارات الجوية على المدنيين والبنى الاقتصادية والزراعية في الجنوب ولبنان، واستمرار احتلالها مناطق لبنانية على طول الحدود، بما يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتعطيلًا لتنفيذ القرار 1701.

بدوره، عرض الجنرال كليرفيلد جدول أعمال اللجنة وآليات عملها للمرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم ملموس على صعيد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.

كما استقبل بري رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبدالله، بحضور رئيسة المكتب التنفيذي ومسؤولة الدائرة القانونية في الجامعة المحامية نور حجار، ومستشار الجامعة للشؤون الحكومية الدكتور كريستيان أوسي، والمسؤول الإعلامي سعد الزين.

وخلال اللقاء، أعلن الدكتور عبدالله أن حرم الجامعة في نيويورك حصل على ترخيص رسمي يسمح لها بمنح شهادات جامعية أمريكية من الحرم، وهو إنجاز لم يحصل سابقًا في لبنان. كما سلم الوفد بري دعوة لحضور العشاء الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق).
