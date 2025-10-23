سلام: مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين

قال رئيس الحكومة : "نحن متمسكون بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية".

Advertisement

وأضاف سلام في حديث لـ"الميادين: "نواصل جهودنا من أجل وقف الخروقات والعمل للانسحاب الكامل والإفراج عن أسرانا".

وأكد أن "هناك انقلاباً كبيراً في العالم اليوم سواء في عدد الدول التي تعترف بفلسطين أم بتغيّر الرأي العام العالمي".

وتابع قائلاً: "نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة".

وقال: "مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين".

وحول التطبيع، قال سلام: "إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت من أراضي الـ67 وأُقرت فلكل حادث حديث".