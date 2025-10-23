29
لبنان
سلام: مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:37
A-
A+
قال رئيس الحكومة
نواف سلام
: "نحن متمسكون بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية".
وأضاف سلام في حديث لـ"الميادين: "نواصل جهودنا من أجل وقف الخروقات
الإسرائيلية
والعمل للانسحاب
الإسرائيلي
الكامل والإفراج عن أسرانا".
وأكد أن "هناك انقلاباً كبيراً في العالم اليوم سواء في عدد الدول التي تعترف بفلسطين أم بتغيّر الرأي العام العالمي".
وتابع قائلاً: "نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق
الطائف
الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة".
وقال: "مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين".
وحول التطبيع، قال سلام: "إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت
إسرائيل
من أراضي الـ67 وأُقرت
الدولة الفلسطينية
فلكل حادث حديث".
بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى نهر الليطاني والمصلحة تعلن هذا القرار
Lebanon 24
بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى نهر الليطاني والمصلحة تعلن هذا القرار
10:04 | 2025-10-23
23/10/2025 10:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
