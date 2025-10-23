Advertisement

لبنان

سلام: مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:37
قال رئيس الحكومة نواف سلام: "نحن متمسكون بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية".
وأضاف سلام في حديث لـ"الميادين: "نواصل جهودنا من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا".
 
وأكد أن "هناك انقلاباً كبيراً في العالم اليوم سواء في عدد الدول التي تعترف بفلسطين أم بتغيّر الرأي العام العالمي". 
 
وتابع قائلاً: "نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة". 
 
وقال: "مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين". 
 
وحول التطبيع، قال سلام: "إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث". 
