لجنة الإدارة والعدل تواصل درس اقتراح قانون الإعلام بحضور مرقص

كما حضر الجلسة وزير الاعلام المحامي د. بول . عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة برئاسة رئيسها النائب عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب غازي زعيتر، والنواب الأعضاء: ، عماد ، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، غادة ايوب، قبلان قبلان، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور، ياسين ياسين وجميلكما حضر الجلسة وزير الاعلام المحامي د. بول .

وأشار بيان الى ان "اللجنة درست جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فاقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الاعلام وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة.



وقد تابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الاقتراح، فناقشت المواد المتعلقة بالذم والقدح والمعايير التي تتعلق باعتبار ما يكون منها له علاقة بالمصلحة العامة والاخرى التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للافراد والحدود الفاصلة بينها، واستعرضت لهذه الغاية المعايير الدولية التي تضمنها الدولي كما راجعت مواد اللبناني ذات الصحة بحرية الرأي.



بعد المناقشة والتداول توصلت اللجنة الى صيغة تعتبر انها تؤمن الحصانة للاعلاميين وتحفظ حقوق الجهات الاخرى من الافتراء على ان تناقش صياغتها في الجلسة التالية.



ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة ". (الوكالة الوطنية)