Advertisement

لبنان

لجنة الإدارة والعدل تواصل درس اقتراح قانون الإعلام بحضور مرقص

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:05
A-
A+

Doc-P-1433127-638968324965330430.png
Doc-P-1433127-638968324965330430.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب غازي زعيتر، والنواب الأعضاء: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، غادة ايوب، قبلان قبلان، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور، ياسين ياسين وجميل السيد.
Advertisement

كما حضر الجلسة وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص.
 
وأشار بيان الى ان "اللجنة  درست جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فاقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الاعلام وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة.

وقد تابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الاقتراح، فناقشت المواد المتعلقة بالذم والقدح  والمعايير التي تتعلق باعتبار ما يكون منها له علاقة بالمصلحة العامة والاخرى التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للافراد والحدود الفاصلة بينها، واستعرضت لهذه الغاية المعايير الدولية التي تضمنها العهد الدولي كما راجعت مواد الدستور اللبناني ذات الصحة بحرية الرأي.

بعد المناقشة والتداول توصلت اللجنة الى صيغة تعتبر انها تؤمن الحصانة للاعلاميين وتحفظ حقوق الجهات الاخرى من الافتراء على ان تناقش صياغتها في الجلسة التالية.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة".  (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة الادارة والعدل بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد
lebanon 24
23/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
lebanon 24
23/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل ناقشت اقتراح قانون الإعلام.. إليكم المعلومات
lebanon 24
23/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
lebanon 24
23/10/2025 20:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

حسين الحاج حسن

الحاج حسن

الدستور

القادمة

السيد.

لبنان

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2025-10-23
13:00 | 2025-10-23
12:53 | 2025-10-23
12:38 | 2025-10-23
12:22 | 2025-10-23
12:13 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24