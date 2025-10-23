عبود يستقبل نجل ياسر عرفات ويبحثان تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

Advertisement

استقبل محافظ القاضي مروان عبود، في مكتبه، في البلدي، بحضور رئيس لبيروت إبراهيم زيدان، نجل الرئيس الفلسطيني ياسر ، يرافقه السفير الفلسطيني المعين حديثا في الأسعد.وأفادت دائرة العلاقات العامة في البلدية في بيان، بأن "الزيارة جاءت في إطار التعارف، حيث تم خلالها البحث في سبل التعاون بين والجهات ، لا سيما في ما يتعلق بالمشاريع والخدمات التي يمكن للبلدية تقديمها داخل المخيمات الواقعة ضمن نطاقها، بهدف تحسين البنى التحتية وتعزيز الظروف الحياتية المشتركة للشعب الفلسطيني المقيم في العاصمة". (الوكالة الوطنية)