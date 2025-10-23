Advertisement

لبنان

عبود يستقبل نجل ياسر عرفات ويبحثان تعزيز التعاون مع البلديات الفلسطينية

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:04
استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، بحضور رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، نجل الرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس، يرافقه السفير الفلسطيني المعين حديثا في لبنان الدكتور محمد الأسعد.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في البلدية في بيان، بأن "الزيارة جاءت في إطار التعارف، حيث تم خلالها البحث في سبل التعاون بين بلدية بيروت والجهات الفلسطينية، لا سيما في ما يتعلق بالمشاريع والخدمات التي يمكن للبلدية تقديمها داخل المخيمات الواقعة ضمن نطاقها، بهدف تحسين البنى التحتية وتعزيز الظروف الحياتية المشتركة للشعب الفلسطيني المقيم في العاصمة". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

الدكتور محمد

بلدية بيروت

الفلسطينية

محمود عباس

فلسطين

