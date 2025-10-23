قنبلة إسرائيليّة تتسبّب باندلاع حريق في سهل الخيام

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيليّة قنبلة على سهل غرب تلة حمامص، مما تسبب باندلاع حريق.

وقد توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من الى المكان، بمؤازرة دورية من الجيش، لإخماد الحريق.