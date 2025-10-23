Advertisement

لبنان

قنبلة إسرائيليّة تتسبّب باندلاع حريق في سهل الخيام

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:38
ألقت طائرة مسيّرة إسرائيليّة قنبلة على سهل الخيام غرب تلة حمامص، مما تسبب باندلاع حريق.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة الى المكان، بمؤازرة دورية من الجيش، لإخماد الحريق.
