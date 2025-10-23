تصريح جديد لبرّي بشأن الانتخابات النيابية... هذا مضمونه

Advertisement

وأوضح أن "أي خروج من الميكانيسم هو نسف للـ1701 ولاتفاق تشرين الثاني 2024 الذي وافقت عليه الحكومة وبالتالي الميكانيسم هو إطار التفاوض الوحيد".

وفي حديث للـ " "، اشار برّي إلى أنّه "لا يحقّ للحكومة أن ترسل قانوناً الى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ وإذا أرسلت تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة".وأكّد أن "لا تمديد تقنيّا للانتخابات النيابية ولو لـ3 أيّام".وعمّا إذا كان التقى الوفد النيابي، قال برّي: "حقّي واصل سلف وهناك وفد نيابي آخر بوجهة نظر مختلفة سيزور المسؤولين قريباً".وبشأن ملف التزوير في ، قال برّي :"بيّي إذا مغلّط بيتحاسب ولا غطاء لأحد".