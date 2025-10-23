Advertisement

لبنان

تصريح جديد لبرّي بشأن الانتخابات النيابية... هذا مضمونه

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:02
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الخميس، أن "ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف الى عزل "طائفة" وهذا ما لن نسمح به".
وفي حديث للـ "mtv"، اشار برّي إلى أنّه "لا يحقّ للحكومة أن ترسل قانوناً الى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ وإذا أرسلت تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة".

وأكّد أن "لا تمديد تقنيّا للانتخابات النيابية ولو لـ3 أيّام". 

وعمّا إذا كان التقى الوفد النيابي، قال برّي: "حقّي واصل سلف وهناك وفد نيابي آخر بوجهة نظر مختلفة سيزور المسؤولين قريباً".
وأوضح أن "أي خروج من الميكانيسم هو نسف للـ1701 ولاتفاق تشرين الثاني 2024 الذي وافقت عليه الحكومة وبالتالي الميكانيسم هو إطار التفاوض الوحيد". 

وبشأن ملف التزوير في الجامعة اللبنانية، قال برّي :"بيّي إذا مغلّط بيتحاسب ولا غطاء لأحد".

 
