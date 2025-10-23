Advertisement

لبنان

مداهمة وإطلاق نار كثيف... من أوقفت شعبة المعلومات في خلدة؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:07
علم "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات نفّذت مُداهمة في خلدة.
وسُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف قرب "أفران شمسين"، وأشارت المعلومات إلى توقيف تاجر مخدرات وكمية كبيرة من الممنوعات.
 
 
 
