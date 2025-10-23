Advertisement

لبنان

باسيل: قد نكون خارج السلطة لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:14
A-
A+


Doc-P-1433283-638968584815740341.webp
Doc-P-1433283-638968584815740341.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أنّه "قد نكون كتيار خارج السلطة، لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية".
Advertisement

وقال باسيل، خلال حفل عشاء هيئة المحامين، إنّ "العدالة ليست شعاراً بل أسلوب حياة، والتيار يسعى إلى إعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية".

وتساءل: "كيف يجوز ألا يصدر، بعد خمس سنوات، القرار الظني في قضية تفجير المرفأ؟"

وأضاف: "تقدّمنا كتيار وطني حر منذ خمس سنوات باقتراح قانون إلى مجلس النواب، ينصّ على استعادة أموال المودعين التي حُوِّلت إلى الخارج، وحتى اليوم هناك امتناع عن إقراره".
 
 

 

 
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حفل عشاء هيئة المحامين: قد نكون كتيار خارج السلطة ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية
lebanon 24
24/10/2025 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني للعربية: العملية بمخيم الفرنسيين بإدلب تستهدف عناصر تعمل خارج سلطة الدولة
lebanon 24
24/10/2025 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلي محفوض: "السلاح خارج الدولة يعطل الوحدة الوطنية وأمن لبنان"
lebanon 24
24/10/2025 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا جهود إطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة الفلسطينية لغزة
lebanon 24
24/10/2025 01:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

على استعادة

جبران باسي

جبران با

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2025-10-23
16:37 | 2025-10-23
15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:16 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24