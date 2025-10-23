24
لبنان
باسيل: قد نكون خارج السلطة لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية
Lebanon 24
23-10-2025
|
16:14
اعتبر رئيس
التيار الوطني الحر
،
جبران باسيل
، أنّه "قد نكون كتيار خارج السلطة، لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية".
وقال
باسيل
، خلال حفل عشاء هيئة المحامين، إنّ "العدالة ليست شعاراً بل أسلوب حياة، والتيار يسعى إلى إعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية".
وتساءل: "كيف يجوز ألا يصدر، بعد خمس سنوات، القرار الظني في قضية تفجير المرفأ؟"
وأضاف: "تقدّمنا كتيار وطني حر منذ خمس سنوات باقتراح قانون إلى مجلس النواب، ينصّ
على استعادة
أموال المودعين التي حُوِّلت إلى الخارج، وحتى اليوم هناك امتناع عن إقراره".
