باسيل: قد نكون خارج السلطة لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية

Advertisement

اعتبر رئيس ، ، أنّه "قد نكون كتيار خارج السلطة، لكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية".وقال ، خلال حفل عشاء هيئة المحامين، إنّ "العدالة ليست شعاراً بل أسلوب حياة، والتيار يسعى إلى إعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية".وتساءل: "كيف يجوز ألا يصدر، بعد خمس سنوات، القرار الظني في قضية تفجير المرفأ؟"وأضاف: "تقدّمنا كتيار وطني حر منذ خمس سنوات باقتراح قانون إلى مجلس النواب، ينصّ أموال المودعين التي حُوِّلت إلى الخارج، وحتى اليوم هناك امتناع عن إقراره".