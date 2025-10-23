مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 23/10/2025

Advertisement

* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"على فالق الضغط الميداني العدواني تارة والتهويل السياسي والإعلامي تارة أخرى.على المستوى الميداني حزام ناري كثيف من الغارات الجوية المعادية استهدف بعد ظهر اليوم مناطق في البقاع وجروده بالتزامن مع مواصلة الطيران المسير انتهاكه الأجواء وصولا إلى بيروت وضواحيها.وأما على الحدود الجنوبية فينهي جيش الإحتلال اليوم مناورة عسكرية كبيرة كان قد بدأها مطلع الأسبوع وتخللتها جولة تفقدية لرئيس أركان العدو أيال زامير الذي دعا ضباطه إلى الحفاظ على مستويات الجاهزية على جميع الجبهات.على إيقاع هذه الإعتداءات والتهديدات جال رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وأطلعهم على أجواء الإجتماع الأخير للجنة الميكانيزم, لافتا إلى أن اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب واشار إلى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف آملا أن تشهد اللجنة تقدما ملحوظا على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.وأما الإجتماع الذي تعقده اللجنة الأسبوع المقبل فيتوقع أن تحضره المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس على ما ذكرت مصادر إعلامية في بيروت علما بأن وسائل إعلام عبرية افادت بأن أورتاغوس ستصل إلى تل ابيب الأحد المقبل.في الشؤون الداخلية جلسة نيابية عامة دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقدها الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول الماضي.وأما فانعقد في قصر بعبدا حيث تكدست على طاولته رزمة دسمة من البنود مقدارها أربعة وأربعون.وقد ارجأ مجلس الوزراء البحث في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل فيما وافق على منح اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة الرقم 8 وعلى اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص وتعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدد له لمرة واحدة فقط كما عين رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة هيئة مرفأ طرابلس ورئيس الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.أبعد من لبنان يظل الوضع هشا في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار أسبوعه الثاني.وفي ظل هذا الوضع ينضم الأميركي ماركو روبيو اليوم إلى الأسطول السياسي الأميركي الموجود في تل أبيب وقوامه المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس - جاريد كوشنير.وفي الوقت نفسه تجري الفصائل الفلسطينية محادثات في القاهرة حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.كما ويصل إلى العاصمة المصرية اليوم وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ.=======* مقدمة الـ "أم تي في"في لبنان سباق محموم بين ميكانيزم وقف اطلاق النار وبين.. اطلاق النار!ففيما كان رئيس الميكانيزم الجديد يجول على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، كانت الطائرات تواصل استباحة الأجواء اللبنانية.وقد تركز نشاطها العدائي اليوم على جرود السلسلة الشرقية وجرود الهرمل،فيما استمر تحليق المسيرات في عدة مناطق لبنانية.اذا، الاعمال العسكرية الاسرائيلية مستمرة، وهي تشي بنية تصعيدية واضحة لدى اسرائيل.وبالتالي لم يعد امام لبنان الفاقد زمام المبادرة سوى انتظار زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتيغاس الاحد الى اسرائيل، اذ من المحتمل ان تأتي بعدها الى لبنان للمشاركة في اجتماع لجنة الميكانيزم.فهل الادارة الاميركية في وارد لجم الاندفاعة الاسرائيلية نحو الحرب، أم ان نتنياهو سيواصل ما بدأه قبل سنة؟في الاثناء كرر رئيس الحكومة موقفه المبدئي من ازدواجية السلاح،اذ اكد في حديث تلفزيوني ان الهدف يتمثل في اعادة بناء الدولة وهي لا يمكن ان تقوم بجيشين.انتخابيا، وفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المنتشرين التقى رئيس الحكومة.أجواء اللقاء توحي ان الحكومة قد تتخلى عن موقف الحياد السلبي وقد ترسل مشروع قانون يصب في مصلحة انتخاب المنتشرين. فهل تتمكن الحكومة من وضع حد لتحكم بري بقرار الاكثرية داخل البرلمان بعدما عجز النواب عن ذلك؟=======* مقدمة "المنار"لو كانت المشكلة بالاشخاص لكان للبنانيين ان يأملوا خيرا مع كل تبديل لجنرالات الميكانيزم، لكن المشكلة بالنهج الراعي للعدوانية الصهيونية ما يجعل ثالث الجنرالات الذين يرأسون الميكانيزم كأولهم شهود زور وآلة تعداد ليس الا لآلاف الاعتداءات الصهيونية.وقبل ان يشرح الرؤساء الثلاثة واقع الحال للجنرال الأميركي JOSEPH CLEARFIELD القادم الى لبنان لرئاسة اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار، اطلقت تل ابيب العنان لعدوانيتها فاسمعته اصداء غاراتها التي استهدفت البقاع من شمسطار وطاريا الى جرود النبي شيت والهرمل وادت الى ارتقاء شهيدين والتسبب بتضرر منازل ومدارس البقاعيين اثناء الدوام الرسمي.ومع عدم الحاجة لبيان ادانة رسمي وانما لتحرك فعلي، فعلتها الحكومة المجتمعة في قصر بعبدا من جديد، فكأنه لا اعتداءات ولا شهداء ولا اطفال انجتهم العناية الالهية وهم في صفوفهم التعليمية، فلم يقدر كل هذا المشهد ان يفرض نفسه على طاولة الحكومة ولو من خارج جدول اعمالها، ولم تأخذ الحمية الوزارات المعنية للقيام باي خطوة ولو رمزية كالطلب من بعثة لبنان رفع شكوى في الامم المتحدة ضد تل أبيب.كما الشكوى من الحكومة لعجزها عن حفظ السيادة، كذلك الشكوى من عجزها عن استيعاب الحركة المطلبية، فكان الاضراب التحذيري لروابط موظفي القطاع العام كانذار جدي للحكومة متوعدين بالتصعيد ما لم يتم تصحيح الاجور وفق وعودها.في فلسطين المحتلة محاولات لتصحيح المواقف الصهيونية التي اصابت الصورة الاميركية بتصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية على مسمع ومرأى نائب الرئيس الاميركي الذي يعمل لاستنقاذ اتفاق وقف اطلاق النار، وهو ما اعتبره اهانة شخصية له، اتبعها وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” باهانة السعودية بحكامها وشعبها.فيما لم يشبع جيشهم من اراقة الدم الفلسطيني حيث سجل اليوم المزيد من الاعتداءات، واعلان منظمة الصحة العالمية ان الوضع ما زال كارثيا في القطاع وان الجوع ما زال مستشريا لعدم دخول المساعدات.كل هذا ويصر البعض في بلدنا ومنطقتنا وامتنا على رهان السلام مع هذا العدو، غير الآبه لا بحلفائه ولا تعهداته.=======* مقدمة الـ "أو تي في"لبنان تحت التهديد.لم يعد الامر يحتاج الى تشكيك او سؤال.فالمنحى واضح: إما تسليم سلاح ، الثقيل على الأقل، او توسيع نطاق الحرب التي لم تتوقف اصلا منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي.وإذا كان موقف حزب الله معروفا، حيث يكرره كل يوم مسؤولوه على مختلف المستويات، فماذا عن موقف الحكومة اللبنانية من التهديدات؟هل أطلقت تحركا جديا في اتجاه الخارج، عبر مثلا، لمحاولة تأجيل القدر المحتوم، قدر الإمكان؟وفي الموازاة، هل قررت تعديل مقاربتها الداخلية، التي أدت في الماضي إلى فرملة اندفاعة حصر السلاح، بفعل خلافات مكوناتها، وغياب التصور العملي لكيفية ترجمة الوعود التي أغدقتها على مسمع المجتمعين الدولي أو المحلي، في ملف سلاح حزب الله؟على مدى تسعة أشهر، لم تنشأ في لبنان دولة فعلية كما كان يأمل كثيرون، بل أقيمت سلطة سياسية جديدة، ترتبك إزاء إملاءات الخارج، وتحاكي ملفات الداخل بمنطق تصريف الاعمال.فإلى متى نستمر على هذا المنوال؟إلى متى تحتل إسرائيل أرضنا وتستبيح سيادتنا وتقتل أبناء شعبنا، وحكومتنا تتفرج؟إلى متى يبقى تطبيق القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701، معلقا، والحكومة عاجزة؟وإلى متى تبقى سائر الملفات الموعودة حبرا على ورق، من سلاح المخيمات الى أموال المودعين، وما بينهما من عناوين، والسلطة تهرب الى الامام؟لبنان تحت التهديد. لم يعد الامر يحتاج الى تشكيك او سؤال... بل كل ممارسات حكومة تكاد تدفع اللبنانيين دفعا الى الترحم على عهد الفراغ.=======* مقدمة الـ "أل بي سي"تسريع أو تفعيل أو تنشيط لعمل "الميكانيزم"، يتمثل في إجتماعات أسبوعية، والإجتماع الأول سيكون الأربعاء المقبل، وربما تحضره الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون في المنطقة وتستهل زيارتها بزيارة تل أبيب.بالتوازي، إسرائيل تصعد سواء في غزة أو في إتجاه لبنان.اليوم شن الطيران الاسرائيلي سلسة غارات على جرود السلسلة الشرقية في محلة الشعرا والغربية، كما طالت الغارات جرود شمسطار ومنطقتي السلوقي وجنتا.في هذه الأثناء، تروج إسرائيل لمعلومات تحدثت عن تحرك لعناصر قوة الرضوان على الحدود معها، وترد بتهديد "حزب الله" مباشرة.مسؤول أمني إسرائيلي إعتبر أن إنتهاء الحرب في غزة، رغم الخلافات حولها، جعل الوضع في لبنان يزداد تعقيدا، خصوصا أن لدى تل أبيب قناعة بأن "حزب الله" لن ينزع سلاحه، وسيواصل تعزيز قدراته، على رغم رسائل واضحة أبلغت الى الدولة اللبنانية من واشنطن ومن تل أبيب، تؤكد أن إسرائيل لن تحتمل الصمت طويلا.محليا، مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ويعدل ولاية حاكم مصرف لبنان لجهة السماح له بالتجديد لمرة واحدة فقط.=======* مقدمة "الجديد""بإشراف" المسيرات جال رئيس "الميكانيزم" الجديد على المقار الرئاسية وبينما كان الرؤساء الثلاثة يبلغونه بجردة الاعتداءات اليومية واستهداف المدنيين والبنى الاقتصادية والصناعية والزراعية.في الجنوب وكل لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على البقاع لامست انفجاراتها مدارس بعلبك والجوار فأصيب الطلاب بالزجاج المتطاير وانتهت جولة الغارات على السلسلتين الشرقية والغربية بسقوط شهيدين.وإلى المطالبة بتفعيل عمل اللجنة لمنع اعتداءات إسرائيل والضغط عليها للانسحاب من الأراضي التي تحتلها أكد الجانب اللبناني أن ما من أحد في لبنان يريد العودة إلى حالة الحرب وأن الحكومة ملتزمة بإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني قبل نهاية العام.وما على اللجنة إلا أن تضغط على إسرائيل للقيام بواجباتها والتزاماتها العدوان الإسرائيلي المستمر حضر في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا مسبوقا بموقف لرئيس الحكومة نواف سلام من دار الفتوى بعدم السماح بالافتراء على مسار عمل الحكومة لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي ولن تألو جهدا.على الصعيد الديبلوماسي للتوصل الى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي وفي ذلك رسالة واضحة لحزب الله لرد الضيم عن الحكومة ورئيسها في ما خص إعادة الإعمار.وفي تمريرة تحتسب له أكد سلام في مقابلة صحفية أنه لولا تضحيات الحزب والمقاومة الوطنية عموما ما قبل ومع الحزب ما كان الجنوب ليتحرر فهل يرد الحزب التحية بمثلها ويلتزم بوقف إطلاق النار صوب السرايا؟ومن مشروع إعادة بناء الدولة الذي لا يقوم بجيشين بحسب سلام إلى بعبدا حيث أقر مجلس الوزراء سلسلة من البنود أبرزها ترسيم الحدود البحرية مع قبرص والموافقة على اتفاقية الاستكشاف في البلوك الرقم ثمانية وتعديل ولاية حاكم مصرف لبنان بالسماح بالتجديد له لولاية واحدة فقط لا غير.وفيما عدا عملية التبديل في رئاسة لجنة "الميكانيزم" الدورية بين جنرال أميركي وآخر فإن لبنان ليس على خريطة الاهتمام الأميركي إذ تحولت تل أبيب إلى محجة للمسؤولين على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وللغاية وصل اليوم بعد نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف والصهر جاريد كوشنر وزير الخارجية ماركو روبيو على أن يستمر الجسر الجوي الأميركي المفتوح بين واشنطن وتل أبيب بزيارة مورغان أورتاغوس والتي من المحتمل أن تقودها إلى لبنان.المواقف الأميركية الصادرة من إسرائيل أكدت أن قرار الكنيست بضم الضفة الغربية كان حيلة سياسية غبية ويهدد وقف إطلاق النار وفي رافعة لهذه المواقف هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل بأنها ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية.وفي حديث لمجلة "تايم" اضاف أن هذا الأمر لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه وردا على سؤال عما اذا كانت السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام قبل نهاية العام أجاب ترامب: نعم أعتقد ذلك.