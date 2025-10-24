Advertisement

لبنان

بالصورة... إليكم هويّة "شهيد بلدة تول"

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:14
علم "لبنان 24"، أنّ المواطن الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بلدة تول، هو عباس حسن كركي، من حاروف الجنوبيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السيارة التي كان يقودها كركي، مُسجّلة بإسم المواطن حسين العبد حمدان من بلدة ميس الجبل.
 
