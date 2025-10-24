بالصورة... إليكم هويّة "شهيد بلدة تول"

علم " "، أنّ المواطن الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بلدة تول، هو كركي، من الجنوبيّة.

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ السيارة التي كان يقودها كركي، مُسجّلة بإسم المواطن من بلدة .