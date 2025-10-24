وزارة السياحة تكرّم الفائزين بمسابقة "لبنان من خلال عيونكم"

Advertisement

أقيم في قاعة ليلى الصلح في وزارة السياحة احتفالا بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقتها الوزارة، بعنوان " من خلال عيونكم"، بالتعاون مع Live Love Beirut، برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن وحضورها.والقت لحود كلمة، رحبت فيها بالحضور وقالت: "كل لقاء في هذه القاعة هو احتفال بلبنان وبروعته. فبعد المهرجانات والنشاطات الثقافية والتراثية، نجتمع اليوم لتكريم عيون تعشق بلدها. من بين أكثر من ألف صورة في فئات الطبيعة والثقافة والناس، رأينا لبنان كما لم نره من قبل. صور كشفت الجمال وذكرتنا بأن الجمال هو أيضا مسؤولية. كل لقطة كانت نبضة وطن يتمسك بالحياة، إلتقطت من نافذة، من جبل، من سوق قديم، أو من عيون طفل يفرح رغم كل شيء".اضافت: "عندما أردت تنظيم هذه المسابقة، لم يكن الهدف التجميل، بل الاكتشاف. أردت أن نرى لبنان كما يراه أبناؤه، لا كما يراه الـ cliché أو الإعلانات العابرة. أردت أن نستعيد علاقتنا بالضوء وبالظل وبالتفاصيل التي تعكس قصصا من بلد يعرف كيف يتحدى وينهض. لهذا السبب أصريت على هذه المسابقة منذ اليوم الأول لوجودي في الوزارة على الرغم من كل المقربين الذين قالوا إنها ليست أولوية".ولفتت الى ان "النتائج اليوم تتكلم. أكثر من ألف صورة، مئات المشاركين، حماسة حقيقية، ولبنان يبتسم ويتنفس بعدسة أبنائه. أشكر لجنة التحكيم، فريق حلم، تطمح كبرى المهرجانات العالمية أن تضم أسماءهم، وهم: ميشال زغزغي، روجيه مكرزل، إدي بيطار، نور عريضة وطارق ، الذين قيموا كل صورة بعين الخبير وبقلب المحب. إلتزامهم أعطى هذه المسابقة مصداقية عالية ومستوى فني نفتخر به".وحيت لحود "شركاءنا في هذا المشروع وهم Live Love، لأنهم أثبتوا القدرة على تحويل الإيمان بلبنان إلى مبادرات ملموسة، وتوسعوا في كل منطقة وفي كل أنحاء العالم. وشكرا أيضا لرعاتنا: بيت الجبل، Casadar، Villa Saf، PYRK، HOLDAL، وNicolas Care، وAmaretti على الجوائز الكريمة وما قدموه لهذه المبادرة".ورأت أن "الجائزة الكبرى تبقى هذه الصور نفسها. فيها مواطنون يبنون صورة وطنهم بعيونهم وفيها دعوة إلى أن نرى لبنان بوضوح بلا فلاتر ولا تبريرات. وحين تعرض أكثر الصور تميزا قريبا في الدولي ، سيكتشف القادمون أن لبنان ما زال بلد الضوء وأن الجمال هنا ما زال يرحب بالزوار عند المدخل ويرافقهم عند الباب لدى المغادرة، ويطول الحديث هناك وتتكون الذكريات".وختمت قائلة: "أنا من عشاق التصوير. أؤمن أن الصورة الصادقة لا توثق الزمن فحسب، بل تغيره. كل صورة من هذه المسابقة شهادة حب ورسالة أمل وصدى يردد: نحن هنا، نصور، نحلم، نعمل ونبني. شكرا لكل من شارك بعدسته أو بفكرته أو بحماسته. بهذه العدسات الصغيرة، التقطنا ما هو أكبر من الجمال: التقطنا روح لبنان".وفي الختام تسلم الفائزون جوائزهم، وهم، داني فضول، مريم حب الله، سامر حلواني، رامي رزق، لين خوري، علي حجازي، بول حلو، مارك سركيس وبول رفيع. (الوكالة الوطنية)