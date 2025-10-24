Advertisement

لبنان

وزارة السياحة تكرّم الفائزين بمسابقة "لبنان من خلال عيونكم"

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1433572-638969174368453188.jpg
Doc-P-1433572-638969174368453188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم في قاعة ليلى الصلح في وزارة السياحة احتفالا بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقتها الوزارة، بعنوان "لبنان من خلال عيونكم"، بالتعاون مع Live Love Beirut، برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن لحود وحضورها.
Advertisement

والقت الوزيرة لحود كلمة، رحبت فيها بالحضور وقالت: "كل لقاء في هذه القاعة هو احتفال بلبنان وبروعته. فبعد المهرجانات والنشاطات الثقافية والتراثية، نجتمع اليوم لتكريم عيون تعشق بلدها. من بين أكثر من ألف صورة في فئات الطبيعة والثقافة والناس، رأينا لبنان كما لم نره من قبل. صور كشفت الجمال وذكرتنا بأن الجمال هو أيضا مسؤولية. كل لقطة كانت نبضة وطن يتمسك بالحياة، إلتقطت من نافذة، من جبل، من سوق قديم، أو من عيون طفل يفرح رغم كل شيء".

اضافت: "عندما أردت تنظيم هذه المسابقة، لم يكن الهدف التجميل، بل الاكتشاف. أردت أن نرى لبنان كما يراه أبناؤه، لا كما يراه الـ cliché أو الإعلانات العابرة. أردت أن نستعيد علاقتنا بالضوء وبالظل وبالتفاصيل التي تعكس قصصا من بلد يعرف كيف يتحدى وينهض. لهذا السبب أصريت على هذه المسابقة منذ اليوم الأول لوجودي في الوزارة على الرغم من كل المقربين الذين قالوا إنها ليست أولوية".

ولفتت الى ان "النتائج اليوم تتكلم. أكثر من ألف صورة، مئات المشاركين، حماسة حقيقية، ولبنان يبتسم ويتنفس بعدسة أبنائه. أشكر لجنة التحكيم، فريق حلم، تطمح كبرى المهرجانات العالمية أن تضم أسماءهم، وهم: ميشال زغزغي، روجيه مكرزل، إدي بيطار، نور عريضة وطارق نحاس، الذين قيموا كل صورة بعين الخبير وبقلب المحب. إلتزامهم أعطى هذه المسابقة مصداقية عالية ومستوى فني نفتخر به".

وحيت لحود "شركاءنا في هذا المشروع وهم Live Love، لأنهم أثبتوا القدرة على تحويل الإيمان بلبنان إلى مبادرات ملموسة، وتوسعوا في كل منطقة وفي كل أنحاء العالم. وشكرا أيضا لرعاتنا: بيت الجبل، Casadar، Villa Saf، PYRK، HOLDAL، وNicolas Care، وAmaretti على الجوائز الكريمة وما قدموه لهذه المبادرة".

ورأت أن "الجائزة الكبرى تبقى هذه الصور نفسها. فيها مواطنون يبنون صورة وطنهم بعيونهم وفيها دعوة إلى أن نرى لبنان بوضوح بلا فلاتر ولا تبريرات. وحين تعرض أكثر الصور تميزا قريبا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، سيكتشف القادمون أن لبنان ما زال بلد الضوء وأن الجمال هنا ما زال يرحب بالزوار عند المدخل ويرافقهم عند الباب لدى المغادرة، ويطول الحديث هناك وتتكون الذكريات".

وختمت قائلة: "أنا من عشاق التصوير. أؤمن أن الصورة الصادقة لا توثق الزمن فحسب، بل تغيره. كل صورة من هذه المسابقة شهادة حب ورسالة أمل وصدى يردد: نحن هنا، نصور، نحلم، نعمل ونبني. شكرا لكل من شارك بعدسته أو بفكرته أو بحماسته. بهذه العدسات الصغيرة، التقطنا ما هو أكبر من الجمال: التقطنا روح لبنان".

وفي الختام تسلم الفائزون جوائزهم، وهم، داني فضول، مريم حب الله، سامر حلواني، رامي رزق، لين خوري، علي حجازي، بول حلو، مارك سركيس وبول رفيع. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار
lebanon 24
24/10/2025 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتألّق في مسابقة "فولوس غيتار أولمبياد" ويصنع تاريخاً ثقافياً جديداً
lebanon 24
24/10/2025 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: خطة الجيش مدروسة ومرتبطة بالواقع اللبناني وليست عدائية أو موجهة ضد طرف بعينه
lebanon 24
24/10/2025 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
lebanon 24
24/10/2025 19:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

مطار رفيق الحريري

الوكالة الوطنية

رفيق الحريري

الحريري

الوزيرة

الكريم

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-24
12:01 | 2025-10-24
11:07 | 2025-10-24
11:05 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24