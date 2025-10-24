25
لبنان
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
Lebanon 24
24-10-2025
|
09:37
A-
A+
يقيم ضباط وعناصر
سرية درك عكار
الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
حواجز فجائية في مختلف القرى والبلدات العكارية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام.
وتعمل هذه الدوريات على التدقيق بالسيارات والتثبت من أوراقها القانونية، إضافة إلى حجز الدراجات النارية المخالفة وملاحقة السائقين غير مستوفي الشروط القانونية، حرصا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
