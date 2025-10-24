Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1433583-638969208889738650.jpg
Doc-P-1433583-638969208889738650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقيم ضباط وعناصر سرية درك عكار الإقليمية في قوى الأمن الداخلي حواجز فجائية في مختلف القرى والبلدات العكارية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام.
Advertisement

وتعمل هذه الدوريات على التدقيق بالسيارات والتثبت من أوراقها القانونية، إضافة إلى حجز الدراجات النارية المخالفة وملاحقة السائقين غير مستوفي الشروط القانونية، حرصا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
 
مواضيع ذات صلة
حواجز مُفاجئة لقوى الأمن ليلا في طرابلس.. وهذا ما تم ضبطه (فيديو)
lebanon 24
24/10/2025 19:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في وسط بيروت... حملات مفاجئة لقوى الأمن
lebanon 24
24/10/2025 19:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: القوات الإسرائيلية تتوغل وتقيم حواجز في ريفي درعا والقنيطرة وسط تحليق لطيران الاستطلاع
lebanon 24
24/10/2025 19:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة
lebanon 24
24/10/2025 19:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

سرية درك عكار

درك عكار

عكاري

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-24
12:01 | 2025-10-24
11:07 | 2025-10-24
11:05 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24