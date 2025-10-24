في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن

Advertisement

يقيم ضباط وعناصر الإقليمية في حواجز فجائية في مختلف القرى والبلدات العكارية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام.وتعمل هذه الدوريات على التدقيق بالسيارات والتثبت من أوراقها القانونية، إضافة إلى حجز الدراجات النارية المخالفة وملاحقة السائقين غير مستوفي الشروط القانونية، حرصا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.