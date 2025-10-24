Advertisement

لبنان

حادث صدم يودي بحياة طفل صغير في أنصارية!

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1433662-638969353848617524.jpg
Doc-P-1433662-638969353848617524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصرعه إثر حادث صدم وقع على طريق أنصارية.
 
 
وفور وقوع الحادث، توجهت عناصر قوى الأمن إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث. 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
على اوتوستراد البترون.. حادث صدم يودي بحياة عنصر في الجيش
lebanon 24
25/10/2025 02:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في زغرتا.. طفل يتعرض لحادث صدم
lebanon 24
25/10/2025 02:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في البقاع.. حادث مروّع يودي بحياة "رئيس بلدية سابق"
lebanon 24
25/10/2025 02:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
lebanon 24
25/10/2025 02:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24

أنصار

نصار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-24
16:26 | 2025-10-24
16:05 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:32 | 2025-10-24
15:24 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24