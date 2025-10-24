حادث صدم يودي بحياة طفل صغير في أنصارية!

لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصرعه إثر حادث صدم وقع على طريق أنصارية.

وفور وقوع الحادث، توجهت عناصر قوى الأمن إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.