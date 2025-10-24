Advertisement

لبنان

آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:05
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص مُرتبط بمنح اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في البلوك رقم 8 للشركات الثلاثية "توتال" و "قطر للطاقة" و "ENI" الإيطالية، مشيرة إلى أنه "هذه الشركات لن تُقدم على الاستثمار قبيل إنهاء ملف الترسيم". 
المعلومات قالت إنّ "نتيجة عمل توتال في البئر الذي تم استكشافه جاءت سلبية وأثبتت خلو البلوك من الغاز".

