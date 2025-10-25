Advertisement

لبنان

حماية سياسية لمخالفات شقيق الوزير

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1433778-638969780888933595.webp
Doc-P-1433778-638969780888933595.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر أمني إن حماية سياسية يحظى بها شقيق وزير لديه مصالح في ساحل المتن الشمالي، حيث يقوم بأعماله التجارية دون سواه مع رخص يستحصل عليها من المراجع المعنية، وخاصة في قطاع توزيع المياه بالصهاريج، حيث قام بحفر بئر جديد منذ أيام في المنطقة التي تعتبر" نقطة حمراء" في منطقة ساحل المتن والتي يُمنع على البلديات والأفراد حفر آبار فيها بسبب المياه الكلسية الكثيرة وألشديدة الملوحة احيانا. المصدر ختم أن شح المياه سبب أساسي يتم التذرع به لتبرير هذه المخالفات.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نصّار التقى مجلس كتّاب العدل: مخالفة القانون لحماية لبنان!
lebanon 24
25/10/2025 09:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: مقاتلاتنا ستواصل حماية أجواء بولندا حتى نهاية العام
lebanon 24
25/10/2025 09:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: العقوبات الأممية ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها
lebanon 24
25/10/2025 09:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرافعي.. متابعة ملف الأكشاك والبسطات المخالفة في الشمال
lebanon 24
25/10/2025 09:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المتن الشمالي

ساحل المتن

الشمالي

الشمال

المعن

ساسي

حيان

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-10-25
02:30 | 2025-10-25
02:15 | 2025-10-25
02:05 | 2025-10-25
02:00 | 2025-10-25
01:45 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24