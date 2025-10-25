حماية سياسية لمخالفات شقيق الوزير

قال مصدر أمني إن حماية سياسية يحظى بها شقيق وزير لديه مصالح في ساحل ، حيث يقوم بأعماله التجارية دون سواه مع رخص يستحصل عليها من المراجع المعنية، وخاصة في قطاع توزيع المياه بالصهاريج، حيث قام بحفر بئر جديد منذ أيام في المنطقة التي تعتبر" نقطة حمراء" في منطقة والتي يُمنع على البلديات والأفراد حفر آبار فيها بسبب المياه الكلسية الكثيرة وألشديدة الملوحة احيانا. المصدر ختم أن شح المياه سبب أساسي يتم التذرع به لتبرير هذه المخالفات.

